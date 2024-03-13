Нафтогаз предупреждает о новых счетах — кому и как нужно платить

Коммунальные платежки. Фото: Kyivgaz

В газоснабжающей компании "Нафтогаз" обратились к украинским потребителям с актуальной информацией о новых счетах. Там уточнили правила оплаты, чтобы не начислялся долг, а также рассказали о расчете за доставку газа.

Об этом сообщила пресс-служба ГК "Нафтогаз Украины".

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Новые счета за потребление газа

В газоснабжающей компании отметили, что счета за потребление природного газа в феврале уже сформированы, поэтому граждане должны поспешить с оплатой, чтобы не начислялся долг. Там подчеркивают, что ждут оплаты счетов до 25 числа этого месяца.

"Ваши счета за потребление газа в феврале готовы. Напоминаем, что платить их стоит до 25 числа. Своевременная оплата за потребленный газ позволяет нам обеспечивать стабильное и надежное газоснабжение в каждый дом", — говорится в сообщении.

Также напомнили о самых удобных способах получения платежек и оплаты счетов. В частности, это легко сделать:

в личном кабинете my.gas.ua;

в чат-ботах GASUA.

Среди других способов — оплата в терминалах самообслуживания через ПриватБанк, Ощабанк, EasyPay. Также оплатить счет можно в Ощадбанке, Новой почте и ПУМБе, однако там взимают разного размера комиссию.

Источник: Нафтогаз

Когда начинает действовать скидка на газ

Кроме того, в Нафтогазе рассказали о скидке, предусмотренной за оплату природного газа. Там уточнили, когда она начинает действовать. Как правило, ее начисляют, когда потребитель оплачивает точный объем за определенный период.

"Важно оплачивать именно сумму начислений, а не остаток до оплаты. Чтобы получить скидку 1%, необходимо произвести полную оплату начислений за предыдущий месяц до 15 числа текущего месяца", — отметили специалисты.

В случае, если клиент выполнил все условия, то скидку начислят на следующий период.

Оплата услуги по доставке газа

Также на странице в соцсети Facebook Нафтогаз рассказал клиентам, как правильно платить за услугу по доставке природного газа. Специалисты отметили, что за транспортировку газа нужно платить своему Оператору ГРМ (облгазу).

В частности, следует указывать лицевой счет за распределение при оплате. Оплату стоимости услуг по распределению (доставке) голубого топлива нужно производить до 20 числа ежемесячно (включительно), в котором предоставляются услуги по распределению газа.

Для получения более подробной информации по этому вопросу следует обратиться к Оператору ГРМ.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. Однако уже в апреле-мае цены на газ могут быть пересмотрены.

Еще украинцы с 2024 года начнут получать квитанции за техническое обслуживание (ТО) газовых труб внутри домов. Известно, какие суммы могут быть в третьей платежке за газ.