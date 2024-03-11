НБУ резко сократил поддержку гривны — что известно

Нацбанк сократил поддержку курса гривны вдвое
Национальный банк Украины сократил поддержку курса гривны с 4 по 8 марта продажей валюты на межбанковском рынке. Объем чистой продажи на прошлой неделе снизился более чем в два раза.
Об этом свидетельствует информация Нацбанка.
Сокращение поддержки курса гривны
Отмечается, что на прошлой неделе Национальный банк приобрел на межбанке 23,11 млн долларов. При этом продал регулятор лишь 156,8 млн долларов (133,69 млн — чистая продажа), что по сравнению с предыдущей неделей меньше в 2,2 раза.
Евро Нацбанк не покупал и не продавал на прошлой неделе.
С начала 2024 года НБУ купил 71 млн долларов, а продал 4,3 млрд долларов.
За весь предыдущий год Нацбанк купил на межбанке 219,85 млн долларов, а продал 28,829 млрд долларов. Евро регулятор не покупал и не продавал.
В 2022 году НБУ приобрел 3 267,95 млн долларов, а продал 26 380,59 млн долларов.
Какой сейчас курс гривны
В понедельник, 11 марта, курс доллара на наличном рынке продолжает расти. Покупают по 38,06 грн (0,00), продают по 38,56 грн (+0,01). Национальный банк тоже повысил официальный курс американской валюты до 38,14 грн (+0,06), евро — до 41,69 грн (+0,21).
В обменниках валюта тоже изменилась в цене. Доллар стоит в покупке 38,45 грн (+0,08), в продаже — 38,54 грн (+0,07).
Что еще стоит знать
Напомним, украинцы, пересекающие государственную границу, обязаны декларировать валюту и ценности. Известно, за вывоз какой суммы в 2024 году ожидает наказание.
Также в течение 11-17 марта ожидается стабильность трендов на валютном рынке. Особое внимание будет уделяется частично либерализированному межбанковскому рынку, где регулятор мягко влияет на курсы путем валютных интервенций.
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