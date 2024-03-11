НБУ резко сократил поддержку гривны — что известно

Здание Национального банка. Фото: NBU

Национальный банк Украины сократил поддержку курса гривны с 4 по 8 марта продажей валюты на межбанковском рынке. Объем чистой продажи на прошлой неделе снизился более чем в два раза.

Об этом свидетельствует информация Нацбанка.

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Сокращение поддержки курса гривны

Отмечается, что на прошлой неделе Национальный банк приобрел на межбанке 23,11 млн долларов. При этом продал регулятор лишь 156,8 млн долларов (133,69 млн — чистая продажа), что по сравнению с предыдущей неделей меньше в 2,2 раза.

Евро Нацбанк не покупал и не продавал на прошлой неделе.

С начала 2024 года НБУ купил 71 млн долларов, а продал 4,3 млрд долларов.

За весь предыдущий год Нацбанк купил на межбанке 219,85 млн долларов, а продал 28,829 млрд долларов. Евро регулятор не покупал и не продавал.

В 2022 году НБУ приобрел 3 267,95 млн долларов, а продал 26 380,59 млн долларов.

Какой сейчас курс гривны

В понедельник, 11 марта, курс доллара на наличном рынке продолжает расти. Покупают по 38,06 грн (0,00), продают по 38,56 грн (+0,01). Национальный банк тоже повысил официальный курс американской валюты до 38,14 грн (+0,06), евро — до 41,69 грн (+0,21).

В обменниках валюта тоже изменилась в цене. Доллар стоит в покупке 38,45 грн (+0,08), в продаже — 38,54 грн (+0,07).

Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы, пересекающие государственную границу, обязаны декларировать валюту и ценности. Известно, за вывоз какой суммы в 2024 году ожидает наказание.

Также в течение 11-17 марта ожидается стабильность трендов на валютном рынке. Особое внимание будет уделяется частично либерализированному межбанковскому рынку, где регулятор мягко влияет на курсы путем валютных интервенций.