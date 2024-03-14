НБУ резко снизил учетную ставку — что это значит для страны

Здание Национального банка. Фото: bank.gov.ua

В Национальном банке Украины (НБУ) приняли решение о новом снижении учетной ставки. В этот раз ключевую процентную ставку опустили с 15% до 14,5% годовых.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Снижение учетной ставки

По словам руководителя Нацбанка Андрея Пышного, благодаря дальнейшему замедлению инфляции, сохранению устойчивой ситуации на валютном рынке, а также положительным сдвигам в вопросах получения внешней помощи цикл смягчения процентной политики удалось начать восстанавливать раньше.

Как уточнил глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев, 14 марта на заседании правления НБУ решило:

снизить учетную ставку с 15% до 14,5% с 15 марта 2024;

снизить ставку по трехмесячным депозитным сертификатам (ДС) с 19% до 17,5%.

Решение о снижении учетной ставки и рабочих ставок НБУ отражает:

процессы замедления инфляции (до 4,3% в марте в годовом исчислении);

сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке;

улучшение ожиданий поступления внешнего финансирования (по оценке Нацбанка, в марте — апреле Украина может получить 10 млрд долл.).

Как сообщали в НБУ, в планах — осуществление целого цикла снижения учетной ставки, которое будет плавным, чтобы не нарушить тенденцию устойчивого замедления инфляции и общей устойчивости валютного рынка страны.

На что повлияет учетная ставка

Учетная ставка — это стоимость кредитов НБУ коммерческим финучреждениям, которые могут претендовать на долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Именно от нее зависит стоимость кредитов, предоставляемых регулятором финучреждениям. Так, чем ниже ставка, тем дешевле банки смогут предлагать собственные кредиты клиентам. Учитывая это, увеличится количество заемщиков. Таким образом, понижение учетной ставки является сигналом о замедлении потребительской инфляции.

Также новая учетная ставка может корректировать ситуацию на валютном рынке, поскольку понижение связано с привлекательностью гривны и валютной либерализацией.

Как отмечали ранее в НБУ, снижение ставки является важным элементом обеспечения курсовой устойчивости в условиях ослабления валютных ограничений. Именно новый уровень ключевой ставки на фоне сохранения макрофинансовой устойчивости поддержит восстановление экономики.

Изменение ставки во время войны

Нацбанк в июне 2022 года принял решение повысить учетную ставку с 10% до 25%. Она держалась до июля 2023 года, когда регулятор снизил до 22%.

В сентябре она была опущена до 20%, в октябре — до 16%, а в конце 2023 года — до 15%.

В январе 2024 года НБУ сохранил ставку на уровне 15%.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк сократил поддержку курса гривны с продажей валюты на межбанковском рынке. Объем чистой продажи на прошлой неделе снизился более чем в два раза.

Также мы писали, что в феврале объем гривневых депозитов граждан в украинских банках повысился почти до начала 2024 года. Таким образом, на счета вернулись денежные средства, снятые в январе.