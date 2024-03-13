Курс валют на 14 березня — долар потужно злетів у вартості

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара на готівковому ринку набирає більш потужних обертів у зростанні. На четвер, 14 березня, Національний банк України (НБУ) також встановив історично вищий офіційний курс.

Таку інформацію оприлюднили НБУ та моніторингові портали.

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Курс долара, євро та злотого

Як свідчать дані Нацбанку, затверджені офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 38,78 грн (+0,29);

євро — 42,41 грн (+0,37);

злотий — 9,89 грн (+0,08).

Курс валют у банках

За відомостями сайту Kurs, гривня продовжує знецінюватися, оскільки американська валюта активно зростає у ціні на українському готівковому ринку. У купівлі коштує 38,38 грн (+0,20), у продажу — 38,99 грн (+0,21). Євровалюту купують за 41,94 грн (+0,22), продають — за 42,68 грн (+0,23).

У державному "ПриватБанку" долар у купівлі коштує теж дорожче — 38,35 грн (+0,20), у продажу — 38,95 грн (+0,20). Райффайзен Банк купує за 38,50 грн (+0,30), продає — за 38,93 грн (+0,19). Ощадбанк долар купує також дорожче — за 38,50 грн (+0,20), продає — за 38,95 грн (+0,11).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як інформує сайт Minfin, в обмінниках курс долара теж злетів у вартості. Купують за 38,80 грн (+0,10), продають — за 38,90 грн (+0,05). Євровалюта коштує у купівлі 42,45 грн (+0,15), у продажу — 42,65 грн (+0,15).

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Нагадаємо, за прогнозом S&P, в Україні до кінця 2024 року на валютному ринку очікується зміна курсу долара. Американська валюта цьогоріч може додати у вартості кілька гривень.

Також ми писали, що в Національному банку мають намір вивести з ринку ще кілька номіналів монет. Цього разу йдеться про ті, які були випущені щонайменше 21 рік тому.