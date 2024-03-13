Курс валют на 14 березня — долар потужно злетів у вартості

Нацвалюта впала до історичного мінімуму — ситуація на ринку
Курс долара на готівковому ринку набирає більш потужних обертів у зростанні. На четвер, 14 березня, Національний банк України (НБУ) також встановив історично вищий офіційний курс.
Таку інформацію оприлюднили НБУ та моніторингові портали.
Курс долара, євро та злотого
Як свідчать дані Нацбанку, затверджені офіційні курси іноземних валют на такому рівні:
- долар — 38,78 грн (+0,29);
- євро — 42,41 грн (+0,37);
- злотий — 9,89 грн (+0,08).
Курс валют у банках
За відомостями сайту Kurs, гривня продовжує знецінюватися, оскільки американська валюта активно зростає у ціні на українському готівковому ринку. У купівлі коштує 38,38 грн (+0,20), у продажу — 38,99 грн (+0,21). Євровалюту купують за 41,94 грн (+0,22), продають — за 42,68 грн (+0,23).
У державному "ПриватБанку" долар у купівлі коштує теж дорожче — 38,35 грн (+0,20), у продажу — 38,95 грн (+0,20). Райффайзен Банк купує за 38,50 грн (+0,30), продає — за 38,93 грн (+0,19). Ощадбанк долар купує також дорожче — за 38,50 грн (+0,20), продає — за 38,95 грн (+0,11).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
Як інформує сайт Minfin, в обмінниках курс долара теж злетів у вартості. Купують за 38,80 грн (+0,10), продають — за 38,90 грн (+0,05). Євровалюта коштує у купівлі 42,45 грн (+0,15), у продажу — 42,65 грн (+0,15).
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Нагадаємо, за прогнозом S&P, в Україні до кінця 2024 року на валютному ринку очікується зміна курсу долара. Американська валюта цьогоріч може додати у вартості кілька гривень.
Також ми писали, що в Національному банку мають намір вивести з ринку ще кілька номіналів монет. Цього разу йдеться про ті, які були випущені щонайменше 21 рік тому.
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