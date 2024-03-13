Курс валют на 14 марта — доллар мощно взлетел в стоимости

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара на наличном рынке набирает более мощные обороты в росте. На четверг, 14 марта, Национальный банк Украины (НБУ) также установил исторически высокий официальный курс.

Такую информацию обнародовали НБУ и мониторинговые порталы.

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Как свидетельствуют данные Нацбанка, утверждены официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 38,78 грн (+0,29);

евро — 42,41 грн (+0,37);

злотый — 9,89 грн (+0,08).

Курс валют в банках

По сведениям сайта Kurs, гривна продолжает обесцениваться, поскольку американская валюта активно растет в цене на украинском наличном рынке. В покупке стоит 38,38 грн (+0,20), в продаже — 38,99 грн (+0,21). Евровалюту покупают за 41,94 грн (+0,22), продают — за 42,68 грн (+0,23).

В государственном "ПриватБанке" доллар в покупке стоит тоже дороже — 38,35 грн (+0,20), в продаже — 38,95 грн (+0,20). Райффайзен Банк покупает за 38,50 грн (+0,30), продает — за 38,93 грн (+0,19). Ощадбанк доллар покупает также дороже — за 38,50 грн (+0,20), продает — за 38,95 грн (+0,11).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как информирует сайт Minfin, в обменниках курс доллара тоже взлетел в стоимости. Покупают за 38,80 грн (+0,10), продают — за 38,90 грн (+0,05). Евровалюта стоит в покупке 42,45 грн (+0,15), в продаже — 42,65 грн (+0,15).

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Напомним, по прогнозу S&P, в Украине до конца 2024 года на валютном рынке ожидается изменение курса доллара. Американская валюта в этом году может прибавить в стоимости несколько гривен.

Также мы писали, что в Национальном банке намерены вывести с рынка еще несколько номиналов монет. На этот раз речь идет о тех, которые были выпущены не менее 21 год назад.