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НБУ предупредил украинцев об обороте фальшивых купюр — что нужно знать

5 марта 2024 14:18
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Фальшивые купюры в Украине — Нацбанк оценил ситуацию с подделкой денег
Американская валюта. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Национальном банке Украины (НБУ) рассказали об уровне обращения фальшивых денег в стране и какие банкноты чаще всего подделывают. По подсчетам, на один миллион настоящих купюр приходится 2,1 фальшивых.

Такие данные привели в пресс-службе НБУ.

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По данным НБУ, соответствующий уровень подделки гривен в восемь раз ниже, чем в странах Европы, где на один миллион купюр приходится 16 фальшивых.

В 2023 году чаще всего подделывались банкноты старых образцов. Доля в 93% из всех изъятых фальшивых денег приходилась на следующие купюры:

  • 200 грн — 61% от общего объема изъятых подделок и 41% от общей суммы;
  • 500 грн — 24% и 41% соответственно;
  • 100 грн — 8% и 3% соответственно.

Доля в 7% приходилась на все остальные изъятые банкноты.

Также в Нацбанке отметили высокую надежность некоторых банкнот. Речь идет о купюрах номиналом от 100 до 1000 гривен, введенных в обращение в 2015-20 годах.

Примечательно, что в прошлом году среди банкнот нового поколения обнаружили 18% поддельных, то есть на один миллион купюр — 0,4% ненастоящих.

В начале этого года в наличном обороте было наибольшее количество банкнот номиналом в 500 гривен — более 28% от общего количества.

В 2023-м сумма наличных денег в обращении увеличилась на 6,7%. Составляла в начале 2024 года 764,4 миллиарда гривен.

Среди фальшивых банкнот иностранной валюты преобладали доллары — 97% от общего количества, а поддельных евро было всего 3%.

Чаще всего подделывают иностранные купюры номиналов:

  • 100 и 50 долларов — 92% и 7% от общего объема;
  • 50 и 200 евро — 39% и 30% соответственно.

 

НБУ
Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, украинское население резко сократило покупку валюты у финучреждений в феврале текущего года. Граждане купили у коммерческих банков наличной и безналичной валюты на более чем 2,2 млрд долларов.

Также сообщалось, что в Украине действуют ограничения на выдачу наличных из банкоматов во время военного положения. Размер лимитов может отличаться в зависимости от банка, типа карты и условий сделки.

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