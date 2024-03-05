Фальшивые купюры в Украине — Нацбанк оценил ситуацию с подделкой денег

НБУ предупредил украинцев об обороте фальшивых купюр — что нужно знать
В Национальном банке Украины (НБУ) рассказали об уровне обращения фальшивых денег в стране и какие банкноты чаще всего подделывают. По подсчетам, на один миллион настоящих купюр приходится 2,1 фальшивых.
Такие данные привели в пресс-службе НБУ.
Какие купюры подделывают чаще других
По данным НБУ, соответствующий уровень подделки гривен в восемь раз ниже, чем в странах Европы, где на один миллион купюр приходится 16 фальшивых.
В 2023 году чаще всего подделывались банкноты старых образцов. Доля в 93% из всех изъятых фальшивых денег приходилась на следующие купюры:
- 200 грн — 61% от общего объема изъятых подделок и 41% от общей суммы;
- 500 грн — 24% и 41% соответственно;
- 100 грн — 8% и 3% соответственно.
Доля в 7% приходилась на все остальные изъятые банкноты.
Также в Нацбанке отметили высокую надежность некоторых банкнот. Речь идет о купюрах номиналом от 100 до 1000 гривен, введенных в обращение в 2015-20 годах.
Примечательно, что в прошлом году среди банкнот нового поколения обнаружили 18% поддельных, то есть на один миллион купюр — 0,4% ненастоящих.
В начале этого года в наличном обороте было наибольшее количество банкнот номиналом в 500 гривен — более 28% от общего количества.
В 2023-м сумма наличных денег в обращении увеличилась на 6,7%. Составляла в начале 2024 года 764,4 миллиарда гривен.
Среди фальшивых банкнот иностранной валюты преобладали доллары — 97% от общего количества, а поддельных евро было всего 3%.
Чаще всего подделывают иностранные купюры номиналов:
- 100 и 50 долларов — 92% и 7% от общего объема;
- 50 и 200 евро — 39% и 30% соответственно.
Что еще стоит знать
Напомним, украинское население резко сократило покупку валюты у финучреждений в феврале текущего года. Граждане купили у коммерческих банков наличной и безналичной валюты на более чем 2,2 млрд долларов.
Также сообщалось, что в Украине действуют ограничения на выдачу наличных из банкоматов во время военного положения. Размер лимитов может отличаться в зависимости от банка, типа карты и условий сделки.
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