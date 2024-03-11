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Ощадбанк анонсував зміни у карткових тарифах — коли чекати

11 березня 2024 08:36
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ощадбанк змінить деякі карткові тарифи — деталі
Банківська картка. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Державний Ощадбанк має намір оновити тарифи та скасувати випуск деяких карток. Очікується, що зміни запрацюють з 1 квітня 2024 року.

Про це йдеться у матеріалах державної фінустанови.

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Які зміни готує Ощадбанк з квітня

Як зазначається, банк вже за кілька днів змінить ставки до 0,001% річних за несанкціонованим овердрафтом, якщо накладено арешт.

Також планують встановити новий тариф на грошові перекази за номером телефону для "зарплатних карток", за випуск деяких іменних карток, за обслуговування банківських рахунків, підготовлених до закриття, а також вартість розрахунково-касового обслуговування на деякі додаткові картки.

Окрім того, у держустанові анонсували скасування випуску таких карток:

  • карт у USD/EUR у тарифному пакеті "Мій рахунок" та "Зарплатний";
  • MC Debit World та Visa Rewards у тарифному пакеті "Мій рахунок".

Останній раз Ощадбанк змінював деякі тарифи за банківськими картками у грудні минулого року. Зміни торкнулися тарифів за обслуговування рахунків, що затверджені постановою №124 щодо зарплатних карток.

Як уточнили у фінустанові, скасували комісійну винагороду за р2р-перекази для карток, емітованих у тарифному пакеті "Зарплатний" через WEB-/Mobile банкінг Ощад 24/7 на інші картки банку.

Водночас грошові перекази на інші платіжні картки Ощадбанку у мобільному застосунку здійснюються без комісії.

Варто додати, що торік Ощадбанк отримав 9,5 млрд грн оподатковуваного прибутку, що є історичним рекордом банку. Після сплати податків обсяг чистого прибутку становив 4,75 млрд грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ощадбанк надав нову можливість для клієнтів — безготівкову оплату за допомогою QR-коду в торговельних точках через застосунок ОщадPAY. Відомо, чи стягують комісію за такою послугою.

Також ми писали, що Ощадбанк найближчим часом планує масштабне оновлення діджитал-сервісу "ОщадБізнес", якому незабаром виповниться рік. З цієї нагоди банк запровадить декілька нових послуг для українських підприємців.

тарифи
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