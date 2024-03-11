Ощадбанк изменит некоторые карточные тарифы — детали

Банковская карта. Фото: Unsplush

Государственный "Ощадбанк" намерен обновить тарифы и отменить выпуск некоторых карт. Ожидается, что изменения заработают с 1 апреля 2024 года.

Об этом говорится в материалах государственного учреждения.

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Как отмечается, банк уже через несколько дней изменит ставки до 0,001% годовых по несанкционированному овердрафту, если наложен арест.

Также планируют установить новый тариф на денежные переводы по номеру телефона для "зарплатных карт", за выпуск некоторых именных карт, за обслуживание банковских счетов, подготовленных к закрытию, а также стоимость расчетно-кассового обслуживания на некоторые дополнительные карты.

Кроме того, госучреждение анонсировало отмену выпуска таких карт:

карт в USD/EUR в тарифном пакете "Мой счет" и "Зарплатный";

MC Debit World и Visa Rewards в тарифном пакете "Мой счёт".

В последний раз Ощадбанк менял некоторые тарифы по банковским картам в декабре прошлого года. Изменения коснулись тарифов за обслуживание счетов, утвержденные постановлением №124 по зарплатным картам.

Как уточнили в финучреждении, отменили комиссионное вознаграждение за р2р-переводы для карт, эмитированных в тарифном пакете "Зарплатный" через WEB-/Mobile банкинг Ощад 24/7 на другие карты банка.

В то же время, денежные переводы на другие платежные карты Ощадбанка в мобильном приложении осуществляются без комиссии.

Стоит добавить, что в прошлом году Ощадбанк получил 9,5 млрд грн налогооблагаемой прибыли, что является историческим рекордом банка. После уплаты налогов объем чистой прибыли составил 4,75 млрд грн.

Что еще стоит знать

Напомним, Ощадбанк предоставил новую возможность для клиентов — безналичную оплату с помощью QR-кода в торговых точках через приложение ОщадPAY. Известно, взимают ли комиссию за такую услугу.

Также мы писали, что Ощадбанк в ближайшее время планирует масштабное обновление диджитал-сервиса "ОщадБизнес", которому вскоре исполнится год. В связи с этим банк введет несколько новых услуг для украинских предпринимателей.