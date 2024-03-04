Пенсии в Украине — известно, сколько получат пенсионеры при средней зарплате

Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов

Эксперты подсчитали, на какую пенсию можно рассчитывать при условии получения средней заработной платы. Для расчета взяли сумму в 16 тысяч гривен в месяц.

Об этом пишет издание OBOZ.UA.

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На какие пенсии могут рассчитать украинцы

Как отмечается, при получении 16 тысяч гривен в месяц граждане могут рассчитывать на пенсию в размере 4,74 тыс. гривен. При этом, по данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), такую выплату предоставят тем, кто накопил страховой стаж не менее 35 лет.

В случае, если стаж окажется меньше 31 года, то сумма пенсии будет равна 4,19 тыс. гривен. В то же время, если больше, 40 лет, то сумма пенсии будет составлять 5,42 тыс. гривен.

По информации ПФУ, в формуле расчета размера пенсии зарплату за последние три года умножают на отношение персональной зарплаты гражданина к средней, на страховой стаж в годах и на 1%. В 2024 году размер средней зарплаты за последние три года составил 13,55 тысячи гривен.

Еще от стажа зависит то, во сколько лет украинцы могут позволить себе выйти на "заслуженный отдых". В частности, для выхода в 60 лет нужно, чтобы был 31 год стажа. Однако в 2025-м требования снова усилят, добавив еще один год к необходимому страховому стажу. Если же размер стажа составляет 15-30 лет, то на пенсию выйти можно в 63 года, если нет даже 15 лет — то в 65 лет.

Как посчитать, сколько придется работать

По словам специалистов, все граждане могут сосчитать, сколько им придется работать. Для этого следует определить, когда исполнится 60 лет и каков размер страхового стажа будет к этому моменту. Сверить стаж можно на официальном сайте Пенсионного фонда.

В случае, если у гражданина 60 лет исполнится в 2025 году, ему необходимо будет иметь не менее 32 лет стажа.

Если в 2026-м — на один год больше, 33 года.

Если шестидесятилетие наступит в 2027-м — 34 года, а если в 2028-м — нужно будет иметь 35 лет страхового стажа.

В частности, средняя зарплата для начисления пенсии в конце прошлого года составила 16836 грн. Также, по данным ПФУ, средняя зарплата в Украине за два военных года выросла на 30% или 4,5 тыс. гривен и составляет на начало 2024 года 19,5 тыс. гривен.

Что еще следует знать

Напомним, в Украине состоялся перерасчет пенсионных выплат, охвативший надбавки, повышение и другие доплаты. Также прошла запланированная индексация пенсий, что стало важным событием для миллионов украинцев, получающих эти выплаты.

Также писали о том, что в Украине с 1 марта текущего года гражданам проиндексировали пенсии на несколько процентов, повышение коснулось более 10 миллионов граждан. Однако некоторым гражданам повысят выплаты с 1 апреля.