ПриватБанк сделал заявление о сроке действия карт — что важно знать

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В госфинучреждении "ПриватБанк" сделали важное заявление для клиентов, пользующихся пластиковыми платежными картами. Там напомнили, что в случае истечения срока действия карты есть несколько вариантов, позволяющих пользоваться услугами в дальнейшем.

Об этом говорится на странице банка в Facebook.

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Как действовать в случае истечения срока действия карты

Хотя срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен, однако клиенты могут сталкиваться с трудностями. Например, за границей карты не работают физически для оплаты покупок в магазинах, платежные терминалы видят их как просроченные. Чтобы дальше полноценно пользоваться услугами, нужно знать несколько нюансов.

При истечении срока действия карты есть несколько способов пользоваться услугами.

Во-первых, в мобильном приложении Приват24 есть возможность мгновенного оформления Digital карты.

Для этого необходимо:

перейти в раздел "Все карты";

выбрать "Добавить";

щелкнуть пункт "Digital карта".

Такая карта представляет собой электронный аналог пластиковой и ею можно свободно расплачиваться в торговых сетях с помощью смартфона. Также можно снимать наличные с банкоматов "Привата".

Во-вторых, клиенты могут заказать перевыпуск пластиковой карты и забрать ее в любом офисе ПриватБанка.

Для этого в Приват24 необходимо:

открыть меню "Кошелек";

выбрать карту для перевыпуска;

нажать "Заказать карту".

В случае, если нет возможности забрать карточку из отделения, можно заказать доставку "Укрпочтой".

"Напомним, что на период военного состояния срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен на 30 месяцев, поэтому карты продолжат работать без ограничений как для оплаты покупок, каких-либо услуг, так и получения наличных", — подчеркнули в финучреждении.

Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, клиентам ПриватБанка приходят уведомления от банка о необходимости актуализации данных, если этого не сделать, счета блокируют. В финучреждении объяснили, зачем такое требование и как самостоятельно обновить данные.

Также мы писали о том, что клиенты ПриватБанка, благодаря мобильному приложению "Приват24", могут не только узнать, но и частично управлять кредитным лимитом. В финучреждении дали по этому поводу важные советы.