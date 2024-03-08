ПриватБанк обновил тарифы для зарплатных карт — какие изменения

Банковская карта. Фото: privatbank.ua

Государственный "ПриватБанк" продлил действие проекта по поддержке современных безналичных расчетов. В его рамках предприниматели и компании, которые будут выплачивать заработные платы на карты финучреждения, получат на год бесплатное обслуживание.

Об этом сообщил член правления ПриватБанка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев.

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Льготные тарифы для зарплатных карт

"Украинские бизнесы, которые подключат зарплатный проект в ПриватБанке до начала июня, будут в течение года обслуживать его без комиссии", — говорится в сообщении.

По словам Заиграева, финучреждение продлило срок действия льготного тарифа для бизнес-клиентов, которые до 1 июня 2024 года откроют новый зарплатный проект.

Предложение предусматривает нулевой тариф на расчетно-кассовое обслуживание по зарплатному проекту для предпринимателей и компаний, выплачивающих зарплаты на карты ПриватБанка.

"На сегодняшний день более половины украинского бизнеса выплачивают зарплату через ПриватБанк, ведь современные технологии банка позволят значительно упростить и автоматизировать выплату зарплат, работающих на эффективность бизнеса. Кроме того, только бизнес-клиенты ПриватБанка имеют уникальную возможность создавать, редактировать и копировать зарплатные сведения прямо в смартфоне", —подчеркнул представитель банка.

Как отмечают в пресс-службе, выплачивая зарплаты через ПриватБанк, клиенты могут осуществлять зачисления круглосуточно и за считанные минуты в смартфоне.

Благодаря обновленному функционалу мобильного банка для бизнес-клиентов "Приват24 для бизнеса" можно не только просматривать, подписывать зарплатные сведения, но и создавать новые и производить платежи по ним.

Бесплатное расчетно-кассовое обслуживание в течение года по зарплатному проекту получают все бизнес-клиенты при оформлении зарплатного проекта: крупные компании, малый бизнес, предприниматели и фермеры.

Детали доступны на сайте банка по ссылке.

Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк сделал важное заявление для клиентов, пользующихся пластиковыми платежными картами. Там напомнили, что в случае истечения срока действия карты есть несколько вариантов, позволяющих пользоваться услугами в дальнейшем.

Также мы писали, что клиентам ПриватБанка поступают уведомления от банка о необходимости актуализации данных, если этого не сделать, счета блокируют. В финучреждении объяснили, зачем такое требование и как самостоятельно обновить данные.