Почасовая работа — ТОП-5 вакансий с мгновенной оплатой

Работница складывает продукты в магазине. Фото: Unsplush

На украинском рынке труда появляется все больше вакансий с быстрой оплатой. Работа отлично подходит для тех, кого не устраивает схема с традиционным ожиданием заработной платы.

Варианты с подобной работой обнародованы на одном из кадровых порталов.

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"Стикировщик" товаров

Оплата такой работы составляет от 230 — 240 грн/час. Предусматривает полную занятость.

Сотрудники, работающие на позиции "Стикер товаров", как правило:

наносят бирки и стикеры на товары в рамках установленных стандартов;

осуществляют визуальный контроль нанесенных меток, чтобы гарантировать правильность;

сортируют товары с другими членами команды.

Среди требований: внимательность деталей и аккуратность в работе.

Опыт работы будет преимуществом.

Тайный покупатель

Ежедневная оплата работы колеблется на уровне 150 — 240 грн/час. Эта работа также предполагает полную занятость.

Работодатели отмечают, что сотрудник на позиции "Тайного покупателя" будет играть ключевую роль в оценке качества обслуживания и работы торговых точек. Среди обязанностей:

проведение проверок путем тайного посещения магазинов/точек питания;

оценка качества работы персонала, обслуживание клиентов, соблюдение корпоративных стандартов.

Разнорабочий

Ежедневная оплата труда несколько ниже составляет от 90 — 130 грн в час Предусматривает полную занятость.

Как правило, кандидаты на позиции "разнорабочего" выполняют самую разную работу в компании. В частности, среди обязанностей выполнения физической работы:

уборка помещений, рабочих мест, общественных зон;

перенос оборудования, предметов и вещей;

подготовка материалов;

обеспечение всеобщей поддержки рабочих процессов.

Среди главных требований — физическая выносливость и готовность к выполнению различных работ.

Работа на складе одежды

Оплата работы колеблется от 170 — 190 грн/час. Занятость: полный рабочий день.

Работодателям нужны энергичные и ответственные работники для работы на складе одежды. Среди обязанностей:

погрузка и разгрузка товаров;

аккуратное перемещение и сборка одежды;

сортировка и упаковка товаров;

подготовка заказов.

Среди требований — готовность к физической работе, ответственность.

Грузчик

Ежедневная оплата за работу грузчика составляет 90 — 130 грн/час. Предусматривает полную занятость.

Компаниям нужны грузчики для выполнения различных задач в сфере складской логистики. Среди обязанностей:

погрузка и разгрузка товаров:

перемещение и складирование товаров с соблюдением стандартов безопасности и оперативности;

сортировка и упаковка товаров;

организация эффективного размещения товаров на складе для обеспечения удобства доступа и минимизации потерь;

контроль качества — отслеживание состояния товаров.

Среди требований — физическая выносливость и готовность к выполнению тяжелой физической работы.

Что еще стоит знать

Напомним, в феврале 2024 года на украинском рынке труда произошли существенные изменения. Резко возросла средняя заработная плата, которую предлагают работодатели по вакансиям, также прибавилось предложений работы.

Также писали, что на украинском рынке труда существенно увеличился спрос на специалистов по дистанционному труду. Некоторые работодатели готовы платить за такую работу более тысячи долларов в месяц.