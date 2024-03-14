Погодинна робота — ТОП-5 вакансій з миттєвою оплатою

Працівниця розкладає продукти в магазині. Фото: Unsplush

На українському ринку праці з'являється дедалі більше вакансій зі швидкою оплатою. Робота чудово підходить для тих, кого не влаштовує схема з традиційним очікуванням заробітної плати.

Варіанти з подібною роботою оприлюднені на одному з кадрових порталів.

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"Стікерувальник" товарів

Оплата такої роботи становить від 230 — 240 грн/за год. Передбачає повну зайнятість.

Співробітники, що працюють на позиції "Стікерування товарів", як правило:

наносять бірки та стікери на товари в рамках встановлених стандартів;

здійснюють візуальний контроль нанесених міток, щоб гарантувати правильність;

сортують товари з іншими членами команди.

Серед вимог: уважність до деталей та акуратність у роботі.

Досвід роботи буде перевагою.

Таємний покупець

Щоденна оплата роботи коливається на рівні 150 — 240 грн/за годину. Ця робота також передбачає повну зайнятість.

Роботодавці зазначають, що співробітник на позиції "Таємного покупця", буде відігравати ключову роль в оцінюванні якості обслуговування та роботи торгових точок. Серед обов'язків:

проведення перевірок шляхом таємного відвідування магазинів/точок харчування;

оцінка якості роботи персоналу, обслуговування клієнтів, дотримання корпоративних стандартів.

Різноробочий

Щоденна оплата праці дещо нижча, становить від 90 — 130 грн. Передбачає повну зайнятість.

Як правило, кандидати на позиції "різноробочого" виконують найрізноманітнішу роботу у компанії. Зокрема, серед обов'язків виконання фізичної роботи, як приклад:

прибирання приміщення, робочих місць, громадських зон;

перенесення обладнання, предметів та речей;

підготовка матеріалів;

забезпечення загальної підтримки робочих процесів.

Серед головних вимог — фізична витривалість та готовність до виконання різноманітних робіт.

Робота на складі одягу

Оплата роботи коливається від 170 — 190 грн/за годину. Зайнятість: повний робочий день.

Роботодавцям потрібні енергійні та відповідальні працівники для роботи на складі одягу. Серед обов'язків:

навантаження та розвантаження товарів;

акуратне переміщення та складання одягу;

сортування та укладання товарів;

підготовка замовлень.

Серед вимог — готовність до фізичної роботи, відповідальність.

Вантажник

Щоденна оплата роботи вантажника становить 90 — 130 грн/за год. Передбачає повну зайнятість.

Компаніям потрібні вантажники для виконання різноманітних завдань у сфері складської логістики. Серед обов'язків:

навантаження та розвантаження товарів;

переміщення та складування товарів з дотриманням стандартів безпеки та оперативності;

сортування та укладання товарів;

організація ефективного розміщення товарів на складі для забезпечення зручності доступу та мінімізації втрат;

контроль якості — відстеження стану товарів.

Серед вимог — фізична витривалість та готовність до виконання важкої фізичної роботи.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у лютому 2024 року на українському ринку праці сталися суттєві зміни. Різко зросла середня заробітна плата, яку пропонують роботодавці за вакансіями, також побільшало пропозицій роботи.

Також писали, що на українському ринку праці суттєво збільшився попит на спеціалістів для дистанційної праці. Деякі роботодавці готові платити за таку роботу більше однієї тисячі доларів за місяць.