Льготы на коммуналку — кто из граждан имеет право на скидку в 75%

Деньги и счета. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине целая категория граждан может платить только 25% от суммы за жилищно-коммунальные услуги. На столь немалые льготы от государства имеют право участники боевых действий, а также их семьи.

Об этом сообщает АрмияInform.

Читайте также:

Законные льготы для участников боевых действий

Участники боевых действий и их семьи имеют право на различные льготы: медицинские, транспортные, образовательные.

Такая категория граждан может оформить льготы на оплату услуг ЖКХ.

Соответствующий вопрос регламентирует закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

На какие услуги ЖКХ предоставляют скидку

Речь идет о:

75% скидке на квартплату;

75% скидке на коммунальные услуги (газ, электроэнергия, разные услуги);

75% скидке на топливо для лиц, проживающих в домах, где нет центрального отопления;

100% скидке на коммунальные услуги для людей с инвалидностью.

Согласно нормам законодательства, площадь жилья, на которую предоставляют скидку, при расчете платы за отопление составляет 21 квадратный метр отапливаемой площади на каждого гражданина, постоянно проживающего в жилом помещении и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью.

В то же время, для семей, состоящих только из нетрудоспособных граждан, предоставляется 75% скидка за пользование природным газом для отопления жилья на двойной размер нормативной отопительной площади. То есть речь идет о 42 квадратных метрах на каждого человека, имеющего право на скидку платы, и 21 квадратных метров на семью.

Как оформить льготы на коммуналку

Издание отмечает, что соответствующие льготы не предоставляются автоматически после получения статуса участника боевых действий. Их нужно специально оформить.

Чтобы получить льготы тем, кто имеет оформленный статус участника боевых действий, нужно обратиться в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ), независимо от места регистрации.

Там необходимо будет написать и подать следующие заявления:

заявление о внесении лица в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы;

заявление об установлении льготы.

Куда нужно подавать заявления:

в любой сервисный центр Пенсионного фонда (список действующих сервисных центров доступен по ссылке );

отправить по почте по адресу ПФУ;

через личный кабинет на портале е-услуг Пенсионного фонда по ссылке;

через государственное приложение Дія, если есть Дія. Подпись.

Соответствующую льготу можно оформить как участнику боевых действий, так и родным.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году вернули наказание потребителей коммунальных услуг за долги. В то же время из-за недобросовестных в оплате счетов граждан могут пострадать все жители многоэтажных домов.

Также мы писали о том, что в ряде регионов страны действуют программы поддержки населения по компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг из местных бюджетов. Известно, где можно рассчитывать на 6 тысяч гривен помощи.