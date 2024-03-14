Цена за 1 г золота в Украине в марте 2024 года

Золотой слиток в руках. Фото: David Gray/Bloomberg

Сдача золота в ломбард становится все более выгодной, поскольку цены на этот драгоценный металл продолжают расти. Люди все чаще выбирают этот способ получения денег, используя золотые украшения и изделия в качестве источника финансирования.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в марте.

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Интересные факты о золоте

Золото – один из самых ценных металлов в мире, и его ценность признана уже тысячелетиями. Вот несколько интересных фактов об этом благородном металле:

Безграничная выносливость. Золото очень устойчиво к коррозии, что делает его идеальным материалом для изготовления украшений и монет. Многие золотые предметы, созданные столетия назад, сохранились и до сих пор выглядят безупречно.

Золото очень устойчиво к коррозии, что делает его идеальным материалом для изготовления украшений и монет. Многие золотые предметы, созданные столетия назад, сохранились и до сих пор выглядят безупречно. Уникальное свойство. В тонком слое золота можно просматривать свет, что делает его отличным материалом для изготовления окон для космических шаттлов. Этот металл используется также для изготовления тонкой фольги, используемой в космических аппаратах для теплоизоляции.

В тонком слое золота можно просматривать свет, что делает его отличным материалом для изготовления окон для космических шаттлов. Этот металл используется также для изготовления тонкой фольги, используемой в космических аппаратах для теплоизоляции. Золотой рекорд. Крупнейший обнаруженный в природе кристалл золота весил около 90 килограммов. Такие крупные кристаллы, однако, редки, обычно золото встречается посредством небольших зерен или вкраплений в горных породах.

Крупнейший обнаруженный в природе кристалл золота весил около 90 килограммов. Такие крупные кристаллы, однако, редки, обычно золото встречается посредством небольших зерен или вкраплений в горных породах. Электронные приложения. Золото широко используется в электронной промышленности. Оно является ключевым компонентом в микросхемах и других устройствах, поскольку оно является отличным проводником электрического тока и обладает высокой коррозионной стойкостью.

Как правильно сдавать золото в ломбарды

Для выгодной сдачи золота в ломбард важно знать несколько ключевых моментов:

Цена золота. Следует определить текущую рыночную цену золота. Она может колебаться, поэтому лучше сдавать металл в тот момент, когда цены самые высокие.

Следует определить текущую рыночную цену золота. Она может колебаться, поэтому лучше сдавать металл в тот момент, когда цены самые высокие. Чистота и каратность. Золото должно быть чистым, без примесей и должно соответствовать указанной каратности. Чем выше каратность (выше 24K), тем выше цена за грамм.

Золото должно быть чистым, без примесей и должно соответствовать указанной каратности. Чем выше каратность (выше 24K), тем выше цена за грамм. Вес. Вес золота определяется в граммах или тройских унциях. Проверьте вес в присутствии работника ломбарда во избежание недоразумений.

Вес золота определяется в граммах или тройских унциях. Проверьте вес в присутствии работника ломбарда во избежание недоразумений. Оценка. Ломбард имеет право провести оценку качества и веса золота. Важно иметь реалистичные ожидания относительно предложенной вам цены.

Ломбард имеет право провести оценку качества и веса золота. Важно иметь реалистичные ожидания относительно предложенной вам цены. Условия займа. Перед сдачей золота в ломбард ознакомьтесь с условиями займа, включая процентную ставку, сроки погашения и возможность выкупа золота.

Отметим, что следует осторожно выбирать ломбарды и проверять их репутацию во избежание возможных проблем.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка Украины по состоянию на 14 марта:

Банковский металл (доведенный до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2 661,85 грн/грамм.

Банковский металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества: 2653,86 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2 635,23 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 877,53 грн/грамм.

375 проба: 988,21 грн/грамм.

500 проба: 1 317,62 грн/грамм.

583 проба: 1 536,34 грн/грамм.

585 проба: 1 541,61 грн/грамм.

750 проба: 1 976,42 грн/грамм.

900 проба: 2 371,71 грн/грамм.

916 проба: 2 413,87грн./грамм.

958 проба: 2524,55 грн/грамм.

999 проба: 2 632,59 грн/грамм.

999,9 проба: 2 634,97 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 855 грн/грамм.

375 проба: 1 109 грн/грамм.

500 проба: 1 390 грн/грамм.

583 проба: 1 605 грн/грамм.

585 проба: 1 633 грн/грамм.

750 проба: 2 108 грн/грамм.

900 проба: 2 555 грн/грамм.

916 проба: 2 650 грн/грамм.

958 проба: 2 700 грн/грамм.

999 проба: 2 825 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди в Украине в феврале. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы писали, сколько стоит лом бронзы в Украине. Это достаточно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на алюминий и латунь.