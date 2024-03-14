Ціна за 1 г золота в Україні у березні 2024 року

Золотий злиток в руках. Фото: David Gray/Bloomberg

Здача золота в ломбард стає все вигіднішою, оскільки ціни на цей дорогоцінний метал продовжують зростати. Люди все частіше обирають цей спосіб отримання грошей, використовуючи золоті прикраси та вироби як джерело фінансування.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у березні.

Читайте також:

Цікаві факти про золото

Золото — один з найбільш цінних металів у світі, і його цінність визнана вже тисячоліттями. Ось декілька цікавих фактів про цей благородний метал:

Безмежна витривалість. Золото надзвичайно стійке до корозії, що робить його ідеальним матеріалом для виготовлення прикрас та монет. Багато золотих предметів, створених століття тому, збереглися і дотепер мають бездоганний вигляд.

Золото надзвичайно стійке до корозії, що робить його ідеальним матеріалом для виготовлення прикрас та монет. Багато золотих предметів, створених століття тому, збереглися і дотепер мають бездоганний вигляд. Унікальна властивість. У тонкому шарі золота можна прозирати світло, що робить його відмінним матеріалом для виготовлення вікон для космічних шатлів. Цей метал також використовується для виготовлення тонкої фольги, що використовується в космічних апаратах для теплоізоляції.

У тонкому шарі золота можна прозирати світло, що робить його відмінним матеріалом для виготовлення вікон для космічних шатлів. Цей метал також використовується для виготовлення тонкої фольги, що використовується в космічних апаратах для теплоізоляції. Золотий рекорд. Найбільший знайдений в природі кристал золота важив близько 90 кілограмів. Такі великі кристали, проте, рідкісні, зазвичай золото зустрічається у вигляді невеликих зерен чи вкраплень у гірських породах.

Найбільший знайдений в природі кристал золота важив близько 90 кілограмів. Такі великі кристали, проте, рідкісні, зазвичай золото зустрічається у вигляді невеликих зерен чи вкраплень у гірських породах. Електронні додатки. Золото також широко використовується в електронній промисловості. Воно є ключовим компонентом в мікросхемах та інших пристроях, оскільки воно є відмінним провідником електричного струму і має високу стійкість до корозії.

Як правильно здавати золото у ломбарди

Для вигідної здачі золота у ломбард важливо знати кілька ключових моментів:

Ціна золота. Слід визначити поточну ринкову ціну золота. Вона може коливатися, тому краще здавати метал у той момент, коли ціни найвищі.

Слід визначити поточну ринкову ціну золота. Вона може коливатися, тому краще здавати метал у той момент, коли ціни найвищі. Чистота і каратність. Золото має бути чистим, без домішок і має відповідати вказаній каратності. Чим вища каратність (вище 24K), тим вища ціна за грам.

Золото має бути чистим, без домішок і має відповідати вказаній каратності. Чим вища каратність (вище 24K), тим вища ціна за грам. Вага. Вага золота визначається в грамах або тройських унціях. Перевірте вагу в присутності працівника ломбарду, щоб уникнути непорозумінь.

Вага золота визначається в грамах або тройських унціях. Перевірте вагу в присутності працівника ломбарду, щоб уникнути непорозумінь. Оцінка. Ломбард має право провести оцінку якості та ваги золота. Важливо мати реалістичні очікування щодо ціни, яку вам запропонують.

Ломбард має право провести оцінку якості та ваги золота. Важливо мати реалістичні очікування щодо ціни, яку вам запропонують. Умови позики. Перед здачею золота в ломбард, ознайомтесь з умовами позики, включаючи процентну ставку, строки погашення та можливість викупу золота.

Зазначимо, що варто обережно вибирати ломбарди та перевіряти їх репутацію, щоб уникнути можливих проблем.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України станом на 14 березня:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2 661,85 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаним виробниками до стандартів якості: 2 653,86 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2 635,23 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 877,53 грн/грам.

375 проба: 988,21 грн/грам.

500 проба: 1 317,62 грн/грам.

583 проба: 1 536,34 грн/грам.

585 проба: 1 541,61 грн/грам.

750 проба: 1 976,42 грн/грам.

900 проба: 2 371,71 грн/грам.

916 проба: 2 413,87грн/грам.

958 проба: 2524,55 грн/грам.

999 проба: 2 632,59 грн/грам.

999,9 проба: 2 634,97 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 855 грн/грам.

375 проба: 1 109 грн/грам.

500 проба: 1 390 грн/грам.

583 проба: 1 605 грн/грам.

585 проба: 1 633 грн/грам.

750 проба: 2 108 грн/грам.

900 проба: 2 555 грн/грам.

916 проба: 2 650 грн/грам.

958 проба: 2 700 грн/грам.

999 проба: 2 825 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді в Україні у лютому. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми писали, скільки коштує брухт бронзи в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на алюміній та латунь.