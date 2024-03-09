Ціна за 1 г золота в Україні у березні 2024 року

Золоті зливки. Фото: Linda Hamilton/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото відіграє одну з найважливіших ролей серед усіх металів. Його застосовують у різних галузях, починаючи від виготовлення ювелірних прикрас та інвестування, і закінчуючи використанням золота у промисловості та медицині. Унікальні властивості цього металу, такі як м'якість, пластичність та низька температура плавлення, стали надзвичайно корисними для людства. До того, золото є одним з найрідкісніших і найцінніших елементів на Землі.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у березні.

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Цікаві факти про золото

У четвер, 7 березня, ціна золота досягла історичного максимуму. Котирування квітневих контрактів на нью-йоркській біржі Comex у цей день збільшилися на 0,3%, досягнувши позначки 2163,9 долара за унцію. На попередніх торгах вони закріпилися на рекордному рівні 2158,2 долара за унцію. Експерти зазначають, що зростання цін на золото підтримується зниженням курсу долара США та зменшенням прибутковості державних облігацій.

Це пов'язано з надіями на ймовірне зниження відсоткових ставок Федеральної Резервної Системи США найближчим часом у зв'язку з погіршенням економічної ситуації в країні. Експерти також прогнозують подальше збільшення цін на золото, оскільки "бичачий" настрій наразі превалює.

За оцінками, у Світовому океані розчинено від 10 000 до 20 000 тонн золота. Це більше, ніж усе золото, яке колись було видобуто на Землі. Хоча концентрація золота в морській воді дуже мала, всього лише 10 частин на квадрильйон, великий обсяг води у Світовому океані призводить до того, що в ньому міститься безліч золота. Однак, через низьку концентрацію та технічні складнощі, видобуток золота з морської води на сьогодні не є економічно доцільним.

У сховищі злитків США у Форт-Ноксі зберігається 147,3 мільйона унцій (приблизно 4582 метричні тонни) золота. Це становить 56,35% золотого запасу США. Сховище Форт-Нокс є одне з найнадійніших і найзахищеніших сховищ у світі.

Найбільша золота монета, колись створена, була відлита Пертським монетним двором у 2012 році. При вазі в одну тонну та діаметрі 80 см вона перевершила попередній рекорд — монету 2007 року вартістю 1 мільйон канадських доларів та діаметром всього 53 см.

Як правильно здавати золото у ломбарди

Різні ломбарди пропонують різні умови обміну золота. У деяких із них тарифи на кредит та продаж однакові. В інших місцях пропонують вигідніші умови саме для тих, хто хоче продати золото. Якщо вам важлива ціна за прикраси, які вам більше не потрібні, краще обрати ломбард із вигідними умовами саме для продажу, а не для застави.

Слід зазначити, що ціна золота в ломбарді зазвичай нижча, ніж у магазині, оскільки вона не включає вартість ручної роботи ювеліра. Остаточна вартість залежить від ваги прикраси, її стану та відповідності модним тенденціям.

Присутність дорогоцінного каміння у золотих виробах зазвичай не сильно впливає на загальну вартість. Їхню вагу просто віднімуть від загальної ваги виробу. Тому якщо камінь у прикрасі дорогий, рекомендується вибирати ломбарди які приймають дорогоцінне каміння.

Багато ломбардів не приймають біле золото через складність його перевірки на підробку. Біле золото схоже на платину, а також дешеві імітації.

Найбільш вигідно здавати в ломбарди звичайні золоті вироби, а також пошкоджені або старі кільця та сережки. Перед здаванням важливо очистити золоті предмети.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2616,23 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаним виробниками до стандартів якості: 2608,38 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2590,07 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 862,49 грн/грам.

375 проба: 971,28 грн/грам.

500 проба: 1295,04 грн/грам.

583 проба: 1510,01 грн/грам.

585 проба: 1515,19 грн/грам.

750 проба: 1942,55 грн/грам.

900 проба: 2331,06 грн/грам.

916 проба: 2372,50 грн/грам.

925 проба: 2481,29 грн/грам.

999 проба: 2587,48 грн/грам.

999,9 проба: 2589,81 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 820 грн/грам.

375 проба: 1 025,60 грн/грам.

500 проба: 1 372,26 грн/грам.

583 проба: 1 598,93 грн/грам.

585 проба: 1 602,50 грн/грам.

750 проба: 2 048,92 грн/грам.

900 проба: 2 502,04 грн/грам.

916 проба: 2 506 грн/грам.

958 проба: 2 695,51 грн/грам.

999 проба: 2750 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію та чермету в Україні у лютому. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми писали, скільки коштує брухт бронзи та міді в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на латунь в Україні.