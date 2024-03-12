Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 12 марта 2024 года

Производство металла. Фото: Pixabay

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий является важным материалом, необходимым для работы многих отраслей экономики и промышленности. Благодаря своему оптимальному сочетанию малого веса и высокой прочности алюминий находит широкое применение в авиа- и автомобилестроении, а также строительной индустрии. Кроме того, его активно используют при производстве упаковочных материалов, электротехнического оборудования и изделий медицинского назначения. Алюминий отличается простотой вторичной переработки и утилизации, что помогает снизить нагрузку на окружающую среду и заработать дополнительные деньги.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в марте.

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Интересные факты об алюминии

Алюминий обладает отличными отражательными свойствами. Однако при продолжительном воздействии солнечной радиации на поверхность этого металла она может износиться. Впрочем, существует способ предотвратить такую деградацию. Анодирование алюминия позволяет сформировать на его поверхности защитный слой оксида, препятствующий разрушительному воздействию солнечных лучей.

Возведение Эмпайр-стейт-билдинга в США в период с 1930 по 1932 год ознаменовало начало широкомасштабного применения алюминия и алюминиевых сплавов в строительстве высотных зданий. В конструкции этого небоскреба использовались различные алюминиевые элементы и готовые конструкции, включая внутренние перегородки и опорные узлы. Алюминий также нашел свое применение при создании знаменитого шпиля, ставшего одним из символов Нью-Йорка. Тем самым, Эмпайр-стейт-билдинг стал первым высотным домом, продемонстрировавшим огромный потенциал алюминия как строительного материала.

В XIX веке алюминий воспринимался как очень редкий и ценный металл. Наполеон III, первый президент Второй Французской республики, принимая почетных гостей, использовал для сервировки стола алюминиевую посуду и столовые приборы. Для других присутствующих предназначались менее дорогие золотые и серебряные изделия. Таким образом, алюминий подчеркивал исключительный статус важнейших и уважаемых персон, отмеченных честью разделить трапезу с главой государства. Ценность этого металла объяснялась сложностью его изготовления из природных соединений доступными в то время методами.

Процесс вторичной переработки алюминиевых отходов гораздо энергоэффективнее производства алюминия из первичного сырья. Утилизация алюминиевых продуктов после завершения их жизненного цикла позволяет существенно сэкономить энергетические ресурсы. Более того, переработка одной единственной алюминиевой банки экономит количество энергии, эквивалентную работе 100-ваттной лампы накаливания в течение четырех часов. Такая энергоэффективность делает переработку алюминия крайне привлекательной как с экономической, так и с экологической точек зрения.

Эксперты вполне обоснованно называют алюминий "чудо-металлом". Этот материал имеет поистине уникальное сочетание свойств: малый удельный вес, высокая стойкость к коррозионному воздействию, простота с точки зрения обработки и формирования, отличная электро- и теплопроводность, выдающиеся отражательные характеристики, инертность к живым организмам, длительный эксплуатационный ресурс, а также возможность многократной переработки. Такой разносторонний набор полезных качеств открывает колоссальные возможности для производителей и дизайнеров из разных отраслей промышленности по созданию продукции и из этого металла.

Как правильно сдавать алюминий в пункты приема металлолома

Цены на алюминиевый лом могут существенно изменяться в зависимости от целого ряда факторов, среди которых состояние лома и наличие в нем посторонних примесей. Наиболее ценными считаются алюминиевые изделия, применявшиеся в электротехнической отрасли, такие как провода, кабели, распределительные шкафы и реле. Высокую стоимость также имеют алюминиевые профили, в то время как обычная стружка этого металла и использованные банки из-под напитков обычно оцениваются ниже.

Для того чтобы максимизировать прибыль от сдачи алюминиевого лома, рекомендуется следовать ряду достаточно простых рекомендаций:

сортировать лом по видам изделий и их состоянию, поскольку разные категории алюминия могут иметь разную стоимость.

тщательно очистить алюминиевый лом от посторонних включений, таких как пластик или стекло, присутствие которых может отрицательно сказаться на оценочной стоимости.

удалить изоляционные материалы из кабельной продукции, поскольку неметаллическая обмотка вносит дополнительный вес, искажая реальную массу металла. Кроме того, следует учитывать, что отдельные пункты приема вторичного сырья могут умышленно завышать вес изоляции на алюминиевых кабелях и проводах при их оценке.

по возможности устранить следы коррозии, поскольку загрязнения могут содержать нежелательные примеси.

рассмотреть вариант оптовой сдачи лома, поскольку многие пункты приемки предоставляют более выгодные условия крупным поставщикам.

Цены на лом алюминия в Украине в марте

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия по состоянию на 12 марта 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 35 до 65 грн;

Винницкая область — от 25 до 40 грн;

Волынская область — от 35 до 50 грн;

Днепропетровская область — от 35 до 50 грн;

Житомирская область — от 30 до 50 грн;

Закарпатская область — от 30 до 50 грн;

Запорожская область — от 30 до 60 грн;

Ивано—Франковская область — от 25 до 50 грн;

Кировоградская область — от 30 до 50 грн;

Львовская область — от 30 до 55 грн;

Николаевская область — от 30 до 60 грн;

Одесская область — от 35 до 65 грн;

Полтавская область — от 30 до 50 грн;

Ровенская область — от 30 до 50 грн;

Сумская область — от 25 до 45 грн;

Тернопольская область — от 25 до 45 грн;

Харьковская область — от 30 до 55 грн;

Хмельницкая область — от 35 до 55 грн;

Черкасская область — от 30 до 45 грн;

Черновицкая область — от 30 до 50 грн;

Черниговская область — от 25 до 50 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди в Украине в феврале. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы писали, сколько стоит лом бронзы в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на латунь и сообщали, сколько стоит золото в марте.