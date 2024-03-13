Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 13 марта 2024 года

Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг латуни в марте
Латунь — сплав меди и цинка, который использовался еще в Древнем Египте, Месопотамии и Риме для изготовления различных изделий. В наши дни она продолжает активно применяться благодаря высокой крепкости, коррозионной стойкости и декоративным свойствам. Латунь пользуется спросом в машиностроении, сантехнике, ювелирном деле и других отраслях. Уникальное сочетание технических и эстетических качеств делает этот сплав универсальным материалом.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома латуни в Украине в марте.
Интересные факты о латуне
Этот сплав давно находил широкое применение в различных цивилизациях — от Китая и Греции до Индии и Рима. Согласно историческим свидетельствам, впервые латунь была получена римлянами в начале нашей эры путем сплавления меди с галмеем — цинковой рудой.
Производство изделий из латуни распространилось в Среднюю Азию. Революционным событием стало изобретение 1781 года англичанином Джеймсом Эмерсоном нового метода получения латуни — путем сплавления меди с металлическим цинком. Этот прорыв дал мощный толчок массовому распространению латуни по всему миру.
Латунь прочно вошла в обиход, и изделия из этого сплава стали неотъемлемой частью обихода практически каждого дома. Благодаря своим уникальным свойствам, латунь получила самое широкое применение в разных сферах — от декоративно-прикладного искусства до машиностроения.
Латунь — материал, обладает высокой коррозионной стойкостью, что позволяет широко применять его в машиностроении и судостроительной отрасли. Кроме того, благодаря своим эстетическим свойствам этот сплав активно используется для изготовления различных предметов быта и декоративных изделий, таких как застежки, уголки для украшения книг, кресты, а также ордена и медали.
Как правильно сдавать лом латуни в пункты приемки
Стоимость латунного лома может изменяться в зависимости от степени его чистоты, вида, назначения и состояния изделия.
Для максимизации выгоды от сдачи латунных изделий рекомендуется очистить их от посторонних примесей и других металлов. Это повысит качество лома и позволит получить более высокую цену.
На пунктах приема вторичного сырья принимают различные виды латунного лома:
- Кусковые отходы, являющиеся чистым металлом без примесей.
- Смешанный латунный лом.
- Латунная стружка, мелкий лом без неметаллических примесей.
- Очищенная латунная проволока с равномерным поперечным сечением.
- Латунные радиаторы, элементы конструкций разной техники.
- Латунные трубы и трубки, включая брак с завода и отработанные изделия.
Цены на латунь в Украине
Средние цены по областям Украины за 1 кг латуни, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:
Киевская область — от 145 до 170 грн;
Винницкая область — от 160 до 175 грн;
Волынская область — от 100 до 140 грн;
Днепропетровская область — от 165 до 175 грн;
Житомирская область — от 100 до 140 грн;
Закарпатская область — от 140 до 160 грн;
Запорожская область — от 140 до 170 грн;
Ивано-Франковская область — от 100 до 130 грн;
Кировоградская область — от 100 до 140 грн;
Львовская область — от 120 до 140 грн;
Николаевская область — от 140 до 160 грн;
Одесская область — от 150 до 160 грн;
Полтавская область — от 150 до 165 грн;
Ровенская область — от 100 до 140 грн;
Сумская область – от 100 до 150 грн;
Тернопольская область — от 100 до 140 грн;
Харьковская область — от 165 до 175 грн;
Хмельницкая область — от 140 до 150 грн;
Черкасская область — от 140 до 170 грн;
Черновицкая область — от 100 до 140 грн;
Черниговская область — от 140 до 160 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди в Украине в феврале. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.
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