Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 13 березня 2024 року

Виплавка металу. Фото: Bill Taft/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — сплав міді та цинку, який використовувався ще у Стародавньому Єгипті, Месопотамії та Римі для виготовлення різних виробів. У наші дні вона продовжує активно застосовуватися завдяки високій міцності, корозійній стійкості та декоративним властивостям. Латунь користується попитом у машинобудуванні, сантехніці, ювелірній справі та інших галузях. Унікальне поєднання технічних та естетичних якостей робить цей сплав справді універсальним матеріалом.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту латуні в Україні у березні.

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Цікаві факти про латунь

Цей сплав здавна знаходив широке застосування у різних цивілізаціях — від Китаю та Греції до Індії та Риму. Згідно з історичними свідченнями, вперше латунь була отримана римлянами на початку нашої ери шляхом сплавлення міді з галмеєм — цинковою рудою.

Виробництво виробів з латуні поширилося у Середню Азію. Революційною подією став винахід 1781 року англійцем Джеймсом Емерсоном нового методу отримання латуні — шляхом сплавлення міді з металевим цинком. Цей прорив дав потужний поштовх масового поширення латуні по всьому світу.

Латунь міцно увійшла в ужиток, і вироби з цього сплаву стали невід'ємною частиною побуту практично кожного будинку. Завдяки своїм унікальним властивостям, латунь отримала найширше застосування в різних сферах — від декоративно-ужиткового мистецтва до машинобудування.

Латунь — матеріал, що має високу корозійну стійкість, що дозволяє широко застосовувати його в машинобудуванні та суднобудівній галузі. Крім того, завдяки своїм естетичним властивостям цей сплав активно використовується для виготовлення різноманітних предметів побуту та декоративних виробів, таких як, застібки, кутки для прикраси книг, хрести, а також ордени та медалі.

Як правильно здавати брухт латуні у пункти приймання

Вартість латунного брухту може змінюватись залежно від ступеня його чистоти, виду, призначення та стану виробу.

Для максимізації вигоди від здавання латунних виробів рекомендується очистити їх від сторонніх домішок та інших металів. Це підвищить якість брухту і дозволить отримати більш високу ціну.

На пунктах приймання вторинної сировини приймають різні види латунного брухту:

Кускові відходи, що є чистим металом без домішок.

Змішаний латунний брухт.

Латунна стружка, дрібний брухт без неметалевих домішок.

Очищений латунний дріт з рівномірним поперечним перерізом.

Латунні радіатори, елементи конструкцій різної техніки.

Латунні труби та трубки, включаючи шлюб із заводу та відпрацьовані вироби.

Ціни на латунь в Україні

Середні ціни по областях України за 1 кг латуні, згідно з оголошеннями пунктів прийому брухту, а також залежно від виду та стану брухту:

Київська область — від 145 до 170 грн;

Вінницька область — від 160 до 175 грн;

Волинська область — від 100 до 140 грн;

Дніпропетровська область — від 165 до 175 грн;

Житомирська область — від 100 до 140 грн;

Закарпатська область — від 140 до 160 грн;

Запорізька область — від 140 до 170 грн;

Івано-Франківська область — від 100 до 130 грн;

Кіровоградська область — від 100 до 140 грн;

Львівська область — від 120 до 140 грн;

Миколаївська область — від 140 до 160 грн;

Одеська область — від 150 до 160 грн;

Полтавська область — від 150 до 165 грн;

Рівненська область — від 100 до 140 грн;

Сумська область — від 100 до 150 грн;

Тернопільська область — від 100 до 140 грн;

Харківська область — від 165 до 175 грн;

Хмельницька область — від 140 до 150 грн;

Черкаська область — від 140 до 170 грн;

Чернівецька область — від 100 до 140 грн;

Чернігівська область — від 140 до 160 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді в Україні у лютому. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми писали, скільки коштує брухт бронзи в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на алюміній та повідомляли, скільки коштує золото у березні.