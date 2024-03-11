Коммуналка в Украине подорожала — как изменились цены

Цены на коммуналку выросли — какие услуги затронуло повышение
В Государственной службе статистики показали, как за год изменилась стоимость жилищно-коммунальных услуг для бытовых потребителей. В целом с февраля 2023-го по февраль 2024 года тарифы повысились на 12,7%.
Об этом говорится в сообщении Госстата.
Как изменилась стоимость услуг ЖКХ
Как отмечают в ведомстве, электроэнергия подорожала больше всего — на 69,7%, а водоснабжение наоборот — подешевело на 0,8%.
Причиной такого роста цены на электроэнергию является повышение тарифа еще летом 2023 года. Тогда тариф вне зависимости от объема потребления вырос до 2,64 грн за 1 кВт-ч. До этого были такие градации
- за потребление электричества до 150 кВт-ч — 1,44 грн;
- при большем использовании объема — 1,68 грн/кВт-час.
Как сообщили в Госстате, кроме электроэнергии, также подорожали:
- услуга по уборке мусора — на 4,5%;
- услуга по управлению многоквартирными домами — 4,2%;
- услуга по содержанию и ремонту жилья — 3%.
Стоимость некоторых услуг не изменилась, ведь на них установлен мораторий. Речь идет о:
- природном газе;
- горячей воде;
- отоплении.
Однако на две услуги цены упали за год. А именно:
- водоснабжение — на 0,8%;
- водоотвод — на 0,5%.
Сколько нужно платить за электричество и газ в марте
В марте на электричество в Украине будет действовать прежний тариф — 2,64 грн за киловатт-час. Такой тариф будет действовать и в апреле. В этом заверили в Министерстве энергетики. Там опровергли распространенную информацию о возможном повышении цены до 6 грн за киловатт-час. Утверждают, что тариф не будут менять до конца холодного сезона.
Также неизменной останется стоимость газа — 7,96 за 1 куб. м. от Нафтогаза. Там заявляют о необходимости постепенного пересмотра цен в сторону повышения после отопительного сезона.
Что еще нужно знать
Напомним, убытки водоканалов достигли 8 млрд грн, что может привести к поэтапному повышению тарифов на водоснабжение в Украине весной. С 1 апреля плательщики может ожидать изменение ценовой политики.
Мы также сообщали, что украинцы с 2024 года начнут получать квитанции за техническое обслуживание (ТО) газовых труб внутри домов. Известно, какие суммы могут быть в третьей платежке за газ.
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