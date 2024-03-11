Коммуналка в Украине подорожала — как изменились цены

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Государственной службе статистики показали, как за год изменилась стоимость жилищно-коммунальных услуг для бытовых потребителей. В целом с февраля 2023-го по февраль 2024 года тарифы повысились на 12,7%.

Об этом говорится в сообщении Госстата.

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Как отмечают в ведомстве, электроэнергия подорожала больше всего — на 69,7%, а водоснабжение наоборот — подешевело на 0,8%.

Причиной такого роста цены на электроэнергию является повышение тарифа еще летом 2023 года. Тогда тариф вне зависимости от объема потребления вырос до 2,64 грн за 1 кВт-ч. До этого были такие градации

за потребление электричества до 150 кВт-ч — 1,44 грн;

при большем использовании объема — 1,68 грн/кВт-час.

Как сообщили в Госстате, кроме электроэнергии, также подорожали:

услуга по уборке мусора — на 4,5%;

услуга по управлению многоквартирными домами — 4,2%;

услуга по содержанию и ремонту жилья — 3%.

Стоимость некоторых услуг не изменилась, ведь на них установлен мораторий. Речь идет о:

природном газе;

горячей воде;

отоплении.

Однако на две услуги цены упали за год. А именно:

водоснабжение — на 0,8%;

водоотвод — на 0,5%.

Источник: Госстат

Сколько нужно платить за электричество и газ в марте

В марте на электричество в Украине будет действовать прежний тариф — 2,64 грн за киловатт-час. Такой тариф будет действовать и в апреле. В этом заверили в Министерстве энергетики. Там опровергли распространенную информацию о возможном повышении цены до 6 грн за киловатт-час. Утверждают, что тариф не будут менять до конца холодного сезона.

Также неизменной останется стоимость газа — 7,96 за 1 куб. м. от Нафтогаза. Там заявляют о необходимости постепенного пересмотра цен в сторону повышения после отопительного сезона.

Что еще нужно знать

Напомним, убытки водоканалов достигли 8 млрд грн, что может привести к поэтапному повышению тарифов на водоснабжение в Украине весной. С 1 апреля плательщики может ожидать изменение ценовой политики.

Мы также сообщали, что украинцы с 2024 года начнут получать квитанции за техническое обслуживание (ТО) газовых труб внутри домов. Известно, какие суммы могут быть в третьей платежке за газ.