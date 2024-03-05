Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 4 марта 2024 года

Обработка металлов. Фото: fanjianhua/Freepik

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Черные металлы — это соединения железа с углеродом и другими элементами, где содержание железа превышает 2%. Они являются важными материалами, широко применяемыми в строительстве, машиностроении, производстве бытовой техники и других отраслях промышленности. Переработка черных металлов — это процесс, позволяющий уменьшить объем отходов, а также вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, сдача чермета в пункты приема может принести неплохую прибыль.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в марте.

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Интересные факты о стали

Сталь — это сплав железа и углерода с содержанием железа не менее 45%. Процент углерода в стали значительно ниже и составляет от 0,02% до 2,14% (высокоуглеродистым считается сплав, содержащий 0,6-2,14% углерода). Содержимое углерода, легирующих элементов и других примесей определяют физические свойства и характеристики каждой марки стали. По оценкам Всемирной ассоциации стали, сейчас существует более 3500 марок стали. При этом три четверти марок из этого числа были разработаны в XXI веке.

Процесс плавки руды был открыт еще за две тысячи лет до нашей эры. Это означало конец бронзового и начало железного века. Исследователи считают, что переход от использования бронзы и начала плавки железа произошел из-за чрезвычайного разнообразия месторождений железной руды. К концу бронзового века известные к тому времени месторождения олова, которое используется для изготовления бронзы, были истощены.

В середине XIX века английский ученый Генри Бессемер придумал, как производить сталь, продувая чугун сжатым воздухом. Его изобретение дало человечеству дешевую и быструю технологию массового производства стали. Бессемеровский положил начало промышленной революции.

В середине прошлого века мировая сталелитейная промышленность производила примерно 189 миллионов тонн стали. К концу 2019 года этот показатель увеличился до 1,869 млрд тонн.

Сталь полностью пригодна для вторичной переработки, долговечна и, по сравнению с другими материалами, требует относительно небольшого количества энергии для производства. Инновационные легкие стали (например, используемые в автомобилях и домах) помогают экономить энергию и ресурсы. Сегодня для производства одной тонны стали требуется всего 40% той энергии, которая использовалась для этого в 60-х годах прошлого века.

Как правильно сдавать металлолом

Разделите металлолом на черные и цветные металлы. Цветные металлы можно сдать по более высокой цене, поэтому лучше сдавать их отдельно.

Разделите нержавеющую и углеродистую стали, поскольку нержавеющая сталь дороже.

Разберите сложные металлические изделия на более простые компоненты.

По возможности очистите лом от ржавчины и примесей, а также удалите неметаллические элементы.

Разрежьте большие конструкции на более мелкие части, чтобы облегчить их переработку.

Цены на лом черных металлов в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Винницкая область — от 3 грн до 5 грн;

Днепропетровская область — от 4,5 грн до 5,5 грн;

Житомирская область — от 3 грн до 5 грн;

Закарпатская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Запорожская область – от 3,5 грн до 6 грн;

Ивано-Франковская область — от 3 грн до 4,5 грн;

Кировоградская область — от 3,5 грн до 4,5 грн;

Львовская область — от 3 грн до 5 грн;

Николаевская область — от 4,5 грн до 5,5 грн;

Одесская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Полтавская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Сумская область — от 3 грн до 4,5 грн;

Тернопольская область — от 3 грн до 5 грн;

Харьковская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Хмельницкая область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Черкасская область — от 3 грн до 5 грн;

Черновицкая область — от 3,5 грн до 5 грн;

Черниговская область — от 3,5 грн до 5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом латуни и меди в Украине в феврале. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.