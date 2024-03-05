Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 4 березня 2024 року

Обробка металу. Фото: fanjianhua/Freepik

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Чорні метали — це сполуки заліза з вуглецем та іншими елементами, де вміст заліза перевищує 2%. Вони є важливими матеріалами, що широко застосовуються у будівництві, машинобудуванні, виробництві побутової техніки та інших галузях промисловості. Перероблення чорних металів — це процес, який дозволяє зменшити обсяг відходів, а також шкідливих викидів в атмосферу. Крім того, здавання чормету у пункти приймання може принести непоганий прибуток.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у березні.

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Цікаві факти про сталь

Сталь — це сплав заліза та вуглецю з вмістом заліза не менше 45%. Відсоток вуглецю у сталі значно нижче і становить від 0,02% до 2,14% (високовуглецевим вважається сплав, що містить 0,6-2,14% вуглецю). Вміст вуглецю, легуючих елементів та інших домішок визначають фізичні властивості та характеристики кожної марки сталі. За оцінками Світової асоціації сталі, зараз існує понад 3500 марок сталі. При цьому, три чверті марок з цього числа були розроблені у XXI столітті.

Процес плавки руди був відкритий ще за дві тисячі років до нашої ери. Цей означало кінець бронзового і початок залізного століття. Дослідники вважають, що перехід від використання бронзи та початку плавки заліза відбувся через надзвичайну розмаїтість родовищ залізняку. До кінця бронзової доби відомі на той час родовища олова, яке використовується для виготовлення бронзи, були виснажені.

У середині XIX століття англійський вчений Генрі Бессемер придумав, як виготовляти сталь, продуваючи чавун стисненим повітрям. Його винахід дав людству дешеву та швидку технологію масового виробництва сталі. Безсемерівський започаткував промислову революцію.

У середині минулого століття світова сталеливарна промисловість виробляла приблизно 189 мільйонів тонн сталі. До кінця 2019 року цей показник збільшився до 1,869 млрд. тонн.

Сталь повністю придатна для вторинної переробки, довговічна і, в порівнянні з іншими матеріалами, вимагає відносно невеликої кількості енергії для виробництва. Інноваційні легкі сталі (наприклад, ті, що використовуються в автомобілях та будинках) допомагають економити енергію та ресурси. Сьогодні для виробництва однієї тонни сталі потрібно лише 40% від тієї енергії, що використовувалась для цього в 60-х роках минулого століття.

Як правильно здавати металобрухт

Розділіть металобрухт на чорні та кольорові метали. Кольорові метали можна здати за вищою ціною, тому краще здавати їх окремо.

Розділіть нержавіючу та вуглецеву сталі, оскільки нержавіюча сталь дорожча.

Розберіть складні металеві вироби на більш прості компоненти.

По можливості, очистіть брухт від іржі та домішок, а також видаліть неметалеві елементи.

Розріжте великі конструкції на дрібніші частини, щоб полегшити їх перероблення.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормету, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Вінницька область — від 3 грн до 5 грн;

Дніпропетровська область — від 4,5 грн до 5,5 грн;

Житомирська область — від 3 грн до 5 грн;

Закарпатська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Запорізька область — від 3,5 грн до 6 грн;

Івано-Франківська область — від 3 грн до 4,5 грн;

Кіровоградська область — від 3,5 грн до 4,5 грн;

Львівська область — від 3 грн до 5 грн;

Миколаївська область — від 4,5 грн до 5,5 грн;

Одеська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Полтавська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Сумська область — від 3 грн до 4,5 грн;

Тернопільська область — від 3 грн до 5 грн;

Харківська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Хмельницька область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Черкаська область — від 3 грн до 5 грн;

Чернівецька область — від 3,5 грн до 5 грн;

Чернігівська область — від 3,5 грн до 5 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт латуні та міді в Україні у лютому. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.