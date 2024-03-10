Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 10 марта 2024 года

Обработка металлов. Фото: REUTERS/Yusuf Ahmad

За последнее время цены на черный металл в Украине значительно повысились, что делает его сдачу на лом достаточно выгодной. Высокая стоимость чермета стимулирует предпринимателей и частных лиц к поиску и переработке отработанных металлических изделий.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в марте.

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Интересные факты о черном металле

Черный металл или чермет играет важную роль в современном производстве и экономике. Он используется в большом количестве отраслей, начиная от строительства до производства автомобилей. Этот металл является важным компонентом многих сплавов, таких как сталь, используемая в строительстве, машиностроении и других отраслях промышленности. Черный металл обладает свойствами, позволяющими ему быть прочным, долговечным и устойчивым к коррозии, что делает его популярным материалом для большого количества изделий.

Одним из интересных фактов о чермете является то, что он может быть вторичным материалом. Это означает, что отработанный черный металл может быть переработан и снова использован, что делает его экологически чистым производственным материалом. Кроме того, черный металл может быть изготовлен из сжигания металлических изделий, таких как подержанные автомобили или строительные конструкции, что делает его важным элементом в восстановлении использованных ресурсов и уменьшении отходов.

Как правильно сдавать металлолом

Для правильной утилизации металлолома важно соблюдать несколько правил. Во-первых, необходимо отделить металлические от неметаллических составляющих. Это поможет избежать загрязнения и упростит дальнейшую переработку. Далее следует сортировать металл по типу (черный, цветной, нержавеющий и т.п.) и разделить на соответствующие категории.

Затем следует взвесить собранный металлолом и составить акт приема-передачи. Важно указать в этом акте точное количество и вид металла, а также сделать фотографии металлолома как доказательство его состояния перед передачей на переработку. На последнем этапе следует сдать металлолом на переработку в лицензированные предприятия, имеющие необходимые разрешения и оборудование для этого. Таким образом, правильная утилизация металлолома поможет сохранить природные ресурсы и снизить негативное влияние на окружающую среду.

Цены на лом черных металлов в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета по состоянию на 10 марта, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 5 грн до 7 грн;

Винницкая область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Днепропетровская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Житомирская область — от 4 грн до 6 грн;

Закарпатская область — от 3 грн до 5 грн;

Запорожская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Ивано-Франковская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Кировоградская область — от 3 грн до 4,5 грн;

Львовская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Николаевская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Одесская область — от 3 грн до 5,5 грн;

Полтавская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Сумская область — от 3 грн до 5 грн;

Тернопольская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Харьковская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Хмельницкая область — от 3,5 грн до 6 грн;

Черкасская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Черновицкая область — от 3 грн до 5 грн;

Черниговская область — от 3,5 грн до 5,5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия в Украине в феврале. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы писали, сколько стоит лом бронзы и меди в Украине. Это достаточно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на латунь в Украине и сообщали, сколько стоит золото в марте.