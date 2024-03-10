Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінансист arrow Ціни на металобрухт у березні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні arrow

Ціни на металобрухт у березні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

10 березня 2024 06:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 10 березня 2024 року
Обробка металу. Фото: REUTERS/Yusuf Ahmad
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

За останній час ціни на чорний метал в Україні значно підвищилися, що робить його здачу на брухт досить вигідною. Висока вартість чормету стимулює підприємців та приватних осіб до пошуку та переробки відпрацьованих металевих виробів.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у березні.

Читайте також:

Цікаві факти про чорний метал

Чорний метал, або чормет, відіграє важливу роль у сучасному виробництві та економіці. Він використовується у великій кількості галузей, починаючи від будівництва до виробництва автомобілів. Цей метал є важливим компонентом багатьох сплавів, таких як сталь, яка використовується у будівництві, машинобудуванні та інших галузях промисловості. Чорний метал має властивості, які дозволяють йому бути міцним, довговічним та стійким до корозії, що робить його популярним матеріалом для великої кількості виробів.

Одним з цікавих фактів про чормет є те, що він може бути вторинним матеріалом. Це означає, що відпрацьований чорний метал може бути перероблений і використаний знову, що робить його екологічно чистим виробничим матеріалом. Крім того, чорний метал може бути виготовлений зі скраплення металевих виробів, таких як старі автомобілі або будівельні конструкції, що робить його важливим елементом у відновленні використаних ресурсів та зменшенні відходів.

Як правильно здавати металобрухт

Для правильної утилізації металобрухту важливо дотримуватися кількох правил. По-перше, необхідно відокремити металеві від неметалевих складових. Це допоможе уникнути забруднення та спростить подальшу переробку. Далі слід сортувати метал за типом (чорний, кольоровий, нержавіючий тощо) і розділити його на відповідні категорії.

Потім варто зважити зібраний металобрухт і скласти акт прийму-передачі. Важливо вказати у цьому акті точну кількість та вид металу, а також зробити фотографії металобрухту як доказ його стану перед передачею на переробку. На останньому етапі слід здати металобрухт на переробку до ліцензованих підприємств, які мають необхідні дозволи та обладнання для цього. Таким чином, правильна утилізація металобрухту допоможе зберегти природні ресурси та знизити негативний вплив на навколишнє середовище.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормету станом на 10 березня, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

  • Київська область — від 5 грн до 7 грн;
  • Вінницька область — від 3,5 грн до 5,5 грн;
  • Дніпропетровська область — від 4 грн до 6,5 грн;
  • Житомирська область — від 4 грн до 6 грн;
  • Закарпатська область — від 3 грн до 5 грн;
  • Запорізька область — від 3,5 грн до 5,5 грн;
  • Івано-Франківська область — від 3,5 грн до 5 грн;
  • Кіровоградська область — від 3 грн до 4,5 грн;
  • Львівська область — від 3,5 грн до 5 грн;
  • Миколаївська область — від 4 грн до 5,5 грн;
  • Одеська область — від 3 грн до 5,5 грн;
  • Полтавська область — від 3,5 грн до 5 грн;
  • Сумська область — від 3 грн до 5 грн;
  • Тернопільська область — від 3,5 грн до 5 грн;
  • Харківська область — від 4,5 грн до 6 грн;
  • Хмельницька область — від 3,5 грн до 6 грн;
  • Черкаська область — від 3,5 грн до 5 грн;
  • Чернівецька область — від 3 грн до 5 грн;
  • Чернігівська область — від 3,5 грн до 5,5 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію в Україні у лютому. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми писали, скільки коштує брухт бронзи та міді в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на латунь в Україні та повідомляли, скільки коштує золото у березні. 

гроші
ціни в Україні
ціни
металолом
вторинна переробка
вторсировина
сталь
метал

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського