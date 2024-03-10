Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 10 березня 2024 року

Обробка металу. Фото: REUTERS/Yusuf Ahmad

За останній час ціни на чорний метал в Україні значно підвищилися, що робить його здачу на брухт досить вигідною. Висока вартість чормету стимулює підприємців та приватних осіб до пошуку та переробки відпрацьованих металевих виробів.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у березні.

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Цікаві факти про чорний метал

Чорний метал, або чормет, відіграє важливу роль у сучасному виробництві та економіці. Він використовується у великій кількості галузей, починаючи від будівництва до виробництва автомобілів. Цей метал є важливим компонентом багатьох сплавів, таких як сталь, яка використовується у будівництві, машинобудуванні та інших галузях промисловості. Чорний метал має властивості, які дозволяють йому бути міцним, довговічним та стійким до корозії, що робить його популярним матеріалом для великої кількості виробів.

Одним з цікавих фактів про чормет є те, що він може бути вторинним матеріалом. Це означає, що відпрацьований чорний метал може бути перероблений і використаний знову, що робить його екологічно чистим виробничим матеріалом. Крім того, чорний метал може бути виготовлений зі скраплення металевих виробів, таких як старі автомобілі або будівельні конструкції, що робить його важливим елементом у відновленні використаних ресурсів та зменшенні відходів.

Як правильно здавати металобрухт

Для правильної утилізації металобрухту важливо дотримуватися кількох правил. По-перше, необхідно відокремити металеві від неметалевих складових. Це допоможе уникнути забруднення та спростить подальшу переробку. Далі слід сортувати метал за типом (чорний, кольоровий, нержавіючий тощо) і розділити його на відповідні категорії.

Потім варто зважити зібраний металобрухт і скласти акт прийму-передачі. Важливо вказати у цьому акті точну кількість та вид металу, а також зробити фотографії металобрухту як доказ його стану перед передачею на переробку. На останньому етапі слід здати металобрухт на переробку до ліцензованих підприємств, які мають необхідні дозволи та обладнання для цього. Таким чином, правильна утилізація металобрухту допоможе зберегти природні ресурси та знизити негативний вплив на навколишнє середовище.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормету станом на 10 березня, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 5 грн до 7 грн;

Вінницька область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Дніпропетровська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Житомирська область — від 4 грн до 6 грн;

Закарпатська область — від 3 грн до 5 грн;

Запорізька область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Івано-Франківська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Кіровоградська область — від 3 грн до 4,5 грн;

Львівська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Миколаївська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Одеська область — від 3 грн до 5,5 грн;

Полтавська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Сумська область — від 3 грн до 5 грн;

Тернопільська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Харківська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Хмельницька область — від 3,5 грн до 6 грн;

Черкаська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Чернівецька область — від 3 грн до 5 грн;

Чернігівська область — від 3,5 грн до 5,5 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію в Україні у лютому. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми писали, скільки коштує брухт бронзи та міді в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на латунь в Україні та повідомляли, скільки коштує золото у березні.