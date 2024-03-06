Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 6 березня 2023

Виливка металу. Фото: Kamran Aydinov/Freepik

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь відіграє одну з ключових ролей серед всіх металів, які використовуються у світовій індустрії. Її застосування охоплює різні галузі, починаючи від електроніки й закінчуючи будівництвом. Перероблення міді є важливим як для економіки, так і для екології. Завдяки переробленню металів можна суттєво економити природні ресурси. Наприклад, виробництво однієї тонни міді із руди потребує в 5-10 разів більше енергії, ніж перероблення вторинної сировини.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг міді в Україні у березні.

Читайте також:

Цікаві факти про мідь

IBM та інші технологічні компанії використовують мідь замість алюмінію у своїх найпотужніших комп'ютерних чіпах. Завдяки видатним характеристикам міді в електропровідності суттєво скорочуються розміри провідникових каналів. В результаті досягається значно підвищена швидкість роботи та велика інтеграція схем — на одному кристалі може бути запаковано до 400 мільйонів транзисторів.

Символ свободи та Сполучених Штатів Америки — Статуя Свободи — спочатку мала червоно-коричневий колір через своє мідне покриття. Проте з часом, під впливом окислення, колір пам'ятника поступово змінювався. Протягом наступних 30 років її забарвлення спочатку набуло шоколадного відтінку, а потім стало зеленим.

Люди з давніх часів використовували мідні сплави створення музичних інструментів. Бронзові цимбали були відомі ще понад три тисячоліття тому в Ассирії. Китайці використовували мідні сплави для виготовлення труб та бронзових курантів ще дві тисячі років тому. Перші труби з мідних сплавів на Заході були створені греками та римлянами близько двох тисяч років тому.

Організм дорослої людини містить від 14 до 21 мг міді на кілограм ваги. Мідь є критично важливим елементом для утворення клітин крові. Вона присутня у м'язах, печінці та кістках. Продукти, багаті на цей мікроелемент, включають броколі, мигдаль, шоколад, соєві боби, часник, горох, морепродукти та продукти з цільної пшениці.

Мідь, поряд із золотом і метеоритним залізом, була одним із перших металів, які почала обробляти людина. Ці метали були одними з небагатьох, які зустрічаються у природі у чистому вигляді. Люди використовує мідь вже понад 10 тисяч років.

Як правильно здавати мідь у пункти приймання металобрухту

Мідь є досить дорогим металом, що широко застосовується у різних галузях. Ціни на мідь у пунктах приймання металобрухту можуть відрізнятись з кількох причин: через якість металу, наявність домішок, ступеня окислення та загального стану брухту.

Для максимізації прибутку при здачі мідного брухту корисно дотримуватися кількох простих кроків. Наприклад, рекомендується позбавитися інших матеріалів і металів, які можуть бути присутніми в брухті.

Якщо у вас є мідні дроти, їх можна здавати разом з ізоляцією. Однак варто пам'ятати, що ізоляція підвищує вагу і може знизити загальну ціну металу. Не намагайтеся видалити ізоляцію, спалюючи дроти у вогні. Це може вплинути на якість міді. Обпалена мідь із сильним окисленням може мати меншу вартість.

Пункти приймання готові приймати різні форми міді, такі як кабелі, обмотки мідних двигунів, сантехнічне обладнання, мідні труби та багато іншого. Також краще здавати великі обсяги міді відразу. Це може забезпечити більш вигідні умови.

Ціни на брухт міді в Україні у березні

Середні ціни по областях України за 1 кг міді станом на 6 березня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 270 до 285 грн;

Вінницька область — від 245 до 265 грн;

Дніпропетровська область — від 230 до 240 грн;

Житомирська область — від 205 до 225 грн;

Закарпатська область — від 190 до 210 грн;

Запорізька область — від 215 до 235 грн;

Івано-Франківська область — від 200 до 220 грн;

Кіровоградська область — від 200 до 220 грн;

Львівська область — від 190 до 210 грн;

Миколаївська область — від 200 до 230 грн;

Одеська область — від 230 до 255 грн;

Полтавська область — від 205 до 235 грн;

Сумська область — від 210 до 225 грн;

Тернопільська область — від 195 до 215 грн;

Харківська область — від 220 до 250 грн;

Хмельницька область — від 195 до 220 грн;

Черкаська область — від 195 до 215 грн;

Чернівецька область — від 195 до 210 грн;

Чернігівська область — від 195 до 220 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт латуні та чермету в Україні у лютому. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.