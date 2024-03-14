Цены на зерновые в Украине на 14 марта 2024 года

Уборка пшеницы в Киевской области. Фото: REUTERS/Viacheslav Musiienko

Цены на пшеницу в Украине показывают небольшое понижение, что может отразиться на итогах сельскохозяйственного сезона и экспортных возможностях страны. Это развитие событий важно для аграрного сектора и экономики в целом.

Новини.LIVE узнали, сколько стоит пшеница в Украине по состоянию на 14 марта.

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По состоянию на 14 марта 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 5 226 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 14 марта 2024 года. Фото: tripoli.land

Стоимость пшеницы за последние дни начала снижаться. Так, в пятницу, 8 марта, и в субботу, 9 марта, тонна пшеницы стоила 5 246 гривен. В воскресенье, 10 марта, и в понедельник, 11 марта, цена на пшеницу несколько упала и составила уже 5 216 грн за тонну. Со вторника, 12 марта, к среде, 13 марта стоимость тонны пшеницы составляла 5 226 гривен. Такая цена этой зерновой культуры держится и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Цены на пшеницу в Украине формируются под влиянием разных факторов. Основные из них включают урожайность в отечественном и мировом масштабе, погодные условия, мировые тенденции цен на зерно, объемы внутреннего потребления и экспорта, а также валютные курсы. Кроме того, цены также могут повлиять на геополитические события, такие как конфликты или экономические санкции. Важной ролью в формировании цен также деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей, торговых компаний и государственных органов, устанавливающих правила торговли и экспортные квоты.

Также важным фактором, влияющим на цены на пшеницу в Украине, является блокирование польских границ. Это может привести к сложностям в вывозе зерна на внешние рынки и создать дополнительное давление на внутренние цены.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на кукурузу и ячмень. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и сои.

Мы также писали о том, что более 3 500 аграрных предприятий уже получили 21,8 млрд гривен банковских кредитов на развитие с начала 2024 года. Из них по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" - 1 753 компании получили финансирование на сумму 7,2 млрд гривен.