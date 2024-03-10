Ціни на зернові в Україні станом на 10 березня 2024 року

Збирання соняшнику. Фото: Max Whittaker/Park Organics

Останнім часом в Україні спостерігається зниження цін на соняшник. Після певного періоду стабільності або зростання це може вплинути на виробників та споживачів цього продукту.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 10 березня 2024 року.

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Станом на 10 березня середня ціна соняшнику в Україні становить 13 338 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 10 березня. Фото: tripoli.land

Ціни на соняшник за останній тиждень дещо знизились. Так, з суботи, 2 березня, до вівторка, 5 березня, тонна соняшнику коштувала 13 344 гривні. У середу, 6 березня, вартість соняшнику зросла до 13 356 грн за тонну, а у четвер, 7 березня, та у п'ятницю, 8 березня, — до 13 357 гривень за тонну. Проте, у суботу, 9 березня, тонна соняшнику коштувала вже 13 338 гривень. Така середня вартість цієї зернової культури тримається й до сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Ціни на пшеницю в Україні формуються під впливом різноманітних факторів, які включають в себе внутрішні та зовнішні чинники. Серед внутрішніх факторів можна виділити рівень внутрішнього споживання пшениці, обсяги виробництва та постачання, а також валютні курси та економічну стабільність країни. Зовнішні чинники включають умови на світовому ринку, такі як погода, врожайність в інших країнах, попит та пропозиція на світовому ринку.

Україна є одним з провідних виробників та експортерів пшениці, тому зовнішні фактори мають велике значення для формування цін. Наприклад, негативні прогнози щодо врожайності в країнах-конкурентах можуть призвести до зростання цін на пшеницю в Україні через збільшений попит на її продукцію. Також важливою є геополітична ситуація, яка може вплинути на зовнішню торгівлю та експорт пшениці з України.

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