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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує соняшник у березні

10 березня 2024 07:01
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 10 березня 2024 року
Збирання соняшнику. Фото: Max Whittaker/Park Organics
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Ірина Шпак
редактор

Останнім часом в Україні спостерігається зниження цін на соняшник. Після певного періоду стабільності або зростання це може вплинути на виробників та споживачів цього продукту.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 10 березня 2024 року.

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Станом на 10 березня середня ціна соняшнику в Україні становить 13 338 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середня ціна на соняшник в Україні станом на 10 березня. Фото: tripoli.land

Ціни на соняшник за останній тиждень дещо знизились. Так, з суботи, 2 березня, до вівторка, 5 березня, тонна соняшнику коштувала 13 344 гривні. У середу, 6 березня, вартість соняшнику зросла до 13 356 грн за тонну, а у четвер, 7 березня, та у п'ятницю, 8 березня, — до 13 357 гривень за тонну. Проте, у суботу, 9 березня, тонна соняшнику коштувала вже 13 338 гривень. Така середня вартість цієї зернової культури тримається й до сьогодні.

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Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Ціни на пшеницю в Україні формуються під впливом різноманітних факторів, які включають в себе внутрішні та зовнішні чинники. Серед внутрішніх факторів можна виділити рівень внутрішнього споживання пшениці, обсяги виробництва та постачання, а також валютні курси та економічну стабільність країни. Зовнішні чинники включають умови на світовому ринку, такі як погода, врожайність в інших країнах, попит та пропозиція на світовому ринку.

Україна є одним з провідних виробників та експортерів пшениці, тому зовнішні фактори мають велике значення для формування цін. Наприклад, негативні прогнози щодо врожайності в країнах-конкурентах можуть призвести до зростання цін на пшеницю в Україні через збільшений попит на її продукцію. Також важливою є геополітична ситуація, яка може вплинути на зовнішню торгівлю та експорт пшениці з України.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на кукурудзу та ячмінь. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та сої.

Крім того, ми писали те, що Кабінет міністрів України затвердив порядок використання коштів на часткову компенсацію аграріям, які купують українську сільгосптехніку. Відомо, як подати заявку на отримання такої компенсації.

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