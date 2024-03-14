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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує пшениця у березні

14 березня 2024 07:01
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 14 березня 2024 року
Збирання пшениці у Київській області. Фото: REUTERS/Viacheslav Musiienko
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Ірина Шпак
редактор

Ціни на пшеницю в Україні показують невелике зниження, що може відобразитись на підсумках сільськогосподарського сезону та експортних можливостях країни. Цей розвиток подій є важливим для аграрного сектору та економіки в цілому. 

Новини.LIVE дізналися, скільки коштує пшениця в Україні станом на 14 березня.

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Станом на 14 березня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 5 226 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 14 березня 2024 року. Фото: tripoli.land

Вартість пшениці упродовж останніх днів почала знижуватись. Так, у п'ятницю, 8 березня, та у суботу, 9 березня, тонна пшениці коштувала 5 246 гривень. У неділю, 10 березня, та у понеділок, 11 березня, ціна на пшеницю дещо впала і становила вже 5 216 грн за тонну. З вівторка, 12 березня, до середи, 13 березня, вартість тонни пшениці становила 5 226 гривень. Така ціна на цю зернову культуру тримається і сьогодні.

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Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Ціни на пшеницю в Україні формуються під впливом різноманітних факторів. Основні з них включають врожайність у вітчизняному та світовому масштабах, погодні умови, світові тенденції цін на зерно, обсяги внутрішнього споживання та експорту, а також валютні курси. Крім того, ціни також можуть бути вплинуті геополітичними подіями, такими як конфлікти чи економічні санкції. Важливою ролью у формуванні цін є також діяльність сільськогосподарських товаровиробників, торгових компаній та державних органів, які встановлюють правила торгівлі та експортні квоти.

Також важливим фактором, який впливає на ціни на пшеницю в Україні, є блокування польських кордонів. Це може призвести до складнощів у вивезенні зерна на зовнішні ринки та створити додатковий тиск на внутрішні ціни.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на кукурудзу та ячмінь. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та сої.

Ми також писали про те, що понад 3 500 аграрних підприємств вже отримали 21,8 млрд гривень банківських кредитів на розвиток з початку 2024 року. З них за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" — 1 753 компанії отримали фінансування на суму 7,2 млрд гривень.

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