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Цены на зерно в Украине — сколько стоит подсолнечник в марте

15 марта 2024 07:03
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине на 15 марта 2024 года
Уборка урожая. Фото: hollisbennett.com
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на подсолнечник в Украине остаются стабильными, не отмечая значительных изменений за последний период. Такая стабильность способствует поддержанию рынка и стабильности в области подсолнечного производства.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 15 марта 2024 года.

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По состоянию на 15 марта средняя цена подсолнечника в Украине составляет 13 330 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на подсолнечник в Украине на 15 марта 2024 года. Фото: tripoli.land

Цены на подсолнечник в последнее время почти не изменились. В воскресенье, 10 марта и в понедельник, 11 марта, тонна подсолнечника стоила 13 335 гривен. Во вторник, 12 марта, стоимость подсолнечника изменилась и составила уже 13 281 грн за тонну, а в среду, 13 марта, снизилась до 13 272 грн за тонну. В четверг, 14 марта, цена подсолнечника несколько выросла и составила уже 13 330 грн за тонну. Такая средняя стоимость этой зерновой культуры держится и по сей день.

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Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Цены на подсолнечник в Украине формируются под влиянием разных факторов. Один из важнейших — это спрос и предложение на рынке. Увеличение спроса может привести к повышению цен, а увеличение предложения к их снижению. Важными факторами являются валютные колебания, погодные условия и урожайность, а также политическая и экономическая ситуация в стране и за рубежом.

Например, блокирование польской границы значительно влияет на стоимость подсолнечника и других зерновых культур из-за сложностей с экспортом и импортом, что влияет на общий объем предложения на рынке. Такие факторы могут повлечь колебания цен на подсолнечник в Украине.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на кукурузу и ячмень. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и сои.

Мы также писали о том, что более 3 500 аграрных предприятий уже получили 21,8 млрд гривен банковских кредитов на развитие с начала 2024 года. Из них по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" — 1 753 компании получили финансирование на сумму 7,2 млрд гривен.

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