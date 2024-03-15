Цены на зерновые в Украине на 15 марта 2024 года

Уборка урожая. Фото: hollisbennett.com

Цены на подсолнечник в Украине остаются стабильными, не отмечая значительных изменений за последний период. Такая стабильность способствует поддержанию рынка и стабильности в области подсолнечного производства.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 15 марта 2024 года.

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По состоянию на 15 марта средняя цена подсолнечника в Украине составляет 13 330 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 15 марта 2024 года. Фото: tripoli.land

Цены на подсолнечник в последнее время почти не изменились. В воскресенье, 10 марта и в понедельник, 11 марта, тонна подсолнечника стоила 13 335 гривен. Во вторник, 12 марта, стоимость подсолнечника изменилась и составила уже 13 281 грн за тонну, а в среду, 13 марта, снизилась до 13 272 грн за тонну. В четверг, 14 марта, цена подсолнечника несколько выросла и составила уже 13 330 грн за тонну. Такая средняя стоимость этой зерновой культуры держится и по сей день.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Цены на подсолнечник в Украине формируются под влиянием разных факторов. Один из важнейших — это спрос и предложение на рынке. Увеличение спроса может привести к повышению цен, а увеличение предложения к их снижению. Важными факторами являются валютные колебания, погодные условия и урожайность, а также политическая и экономическая ситуация в стране и за рубежом.

Например, блокирование польской границы значительно влияет на стоимость подсолнечника и других зерновых культур из-за сложностей с экспортом и импортом, что влияет на общий объем предложения на рынке. Такие факторы могут повлечь колебания цен на подсолнечник в Украине.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на кукурузу и ячмень. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и сои.

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