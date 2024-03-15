Ціни на зернові в Україні станом на 15 березня 2024 року

Збирання врожаю. Фото: hollisbennett.com

Ціни на соняшник в Україні залишаються стабільними, не відзначаючи значних змін протягом останнього періоду. Така стабільність сприяє підтримці ринку та стабільності в галузі соняшникового виробництва.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 15 березня 2024 року.

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Станом на 15 березня середня ціна соняшнику в Україні становить 13 330 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 15 березня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціни на соняшник останнім часом майже не змінилися. У неділю, 10 березня, та у понеділок, 11 березня, тонна соняшнику коштувала 13 335 гривень. У вівторок, 12 березня, вартість соняшнику змінилась і становила вже 13 281 грн за тонну, а у середу, 13 березня, знизилась до 13 272 грн за тонну. У четвер, 14 березня, ціна на соняшник дещо зросла і становила вже 13 330 грн за тонну. Така середня вартість цієї зернової культури тримається й до сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Ціни на соняшник в Україні формуються під впливом різних факторів. Один з найважливіших — це попит і пропозиція на ринку. Збільшення попиту може призвести до підвищення цін, а збільшення пропозиції — до їх зниження. Також важливими факторами є валютні коливання, погодні умови та врожайність, а також політична та економічна ситуація в країні та за кордоном.

Наприклад, наразі блокування польського кордону значно впливає на вартість соняшнику та інших зернових культур через складнощі з експортом та імпортом, що впливає на загальний обсяг пропозиції на ринку. Такі фактори можуть спричинити коливання цін на соняшник в Україні.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на кукурудзу та ячмінь. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та сої.

Ми також писали про те, що понад 3 500 аграрних підприємств вже отримали 21,8 млрд гривень банківських кредитів на розвиток з початку 2024 року. З них за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" — 1 753 компанії отримали фінансування на суму 7,2 млрд гривень.