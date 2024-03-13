Цены на зерновые в Украине на 13 марта 2024 года

Уборка урожая. Фото: Peggychoucair/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Война между нанесла серьезный ущерб морским портам и сельскохозяйственной инфраструктуре Украины, что значительно усложнило производство и экспорт зерновых культур из страны. Так, в связи с обстрелами со стороны России в приграничных районах Сумской области сельхозпроизводители вынуждены сократить посевные площади в 2024 году на 5% по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на неблагоприятные условия, прогнозируется, что производство зерновых культур в регионе составит около 3,4 млн тонн, а масличных — около 1,1 млн тонн.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 13 марта 2024 года.

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По состоянию на 13 марта средняя цена на сою в Украине составляет 16 835 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 13 марта 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на сою за последние дни упала на 0,8%. Так, во вторник, 5 марта, средняя стоимость тонны сои составила 16 975 грн. Уже на следующий день цены на этот вид зерновых начали падать. В четверг, 7 марта, цена тонны сои снизилась до своего недельного минимума в 16 589 грн. Правда, продержалась на этом уровне она недолго. В пятницу, 8 марта, стоимость сои выросла до 16 673 грн за тонну и держалась такой в течение четырех дней. Во вторник, 12 марта, тонна сои снова подорожала — до 16 835 грн. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на сою в Украине

Война оказывает существенное влияние на стоимость сои и других зерновых культур в Украине. Разрушение сельскохозяйственных угодий и нарушение логистических цепочек в результате боевых действий привели к значительному сокращению предложения сои на внутреннем рынке, что явилось одним из ключевых факторов роста цен. Однако на ценообразование также влияют изменения климатических условий, колебания мировых цен на масличные культуры и другие факторы.

Учитывая, что Украина является одним из ведущих игроков на мировом рынке сои, внутренние цены испытывают давление со стороны глобальной конъюнктуры. Рост мировых цен может способствовать увеличению экспорта украинской сои, что в свою очередь будет оказывать высокое давление на внутренние цены. Таким образом, стоимость сои в Украине формируется под влиянием целого комплекса факторов, включая военный конфликт, климатические изменения и мировую торговую динамику.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на кукурузу и ячмень. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы.

Кроме того, мы писали, что работа портов Большой Одессы не прекращается, несмотря на вражеские удары. В настоящее время на загрузке находятся десятки судов, обеспечивая экспорт агропродукции и металлургии во многие страны мира.