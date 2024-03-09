Ціни на зернові в Україні станом на 9 березня 2024 року

Збирання пшениці. Фото: Dirk Wohlrabe/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Внаслідок вторгнення Росії український експорт зернових серйозно постраждав і суттєво скоротився. Інтенсивні військові дії пошкодили або повністю знищили безліч сільськогосподарських угідь, сховищ, елеваторів та іншу важливу інфраструктуру сільського господарства. Крім того, Росія продовжує блокувати українські порти у Чорному морі, а сухопутні маршрути ускладнені через страйки європейських фермерів. При цьому нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав вимоги своїх співвітчизників неприйнятними. Однією із них є саме перекриття кордону з Україною.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 9 березня.

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Станом на 9 березня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 5246 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 9 березня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на пшеницю упродовж останніх днів майже не змінилась. Так, у п'ятницю, 1 березня, одна тонна пшениці оцінювалась у 5 256 грн, що становило тижневий максимум. Вже наступного дня, 2 березня, вартість пшениці впала до 5 227 грн за тонну. У неділю, 3 березня, ціна тонни пшениці становила 5 218 грн. Така вартість пшениці протрималась до вівторка, 5 березня, коли впала до 5 207 грн за тону. У п'ятницю, 8 березня, ціна однієї тони пшениці почала зростати і становила 5 246 грн. Така вартість цієї зернової культури була зафіксована й у суботу, 9 березня.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Формування цін на пшеницю в Україні є багатофакторним процесом, що залежить від різних внутрішніх та зовнішніх обставин. Внутрішні фактори включають врожайність, рівень внутрішнього споживання та обсяг експорту. Крім того, сезонні коливання істотно впливають на цінову динаміку: ціни можуть знижуватися після жнив восени та зростати через виснаження запасів навесні. Державна політика, така як запровадження експортних мит чи надання субсидій, також відіграє важливу роль у формуванні цін.

Зовнішні чинники теж відіграють значну роль у ціноутворенні. Вони включають світові ціни на пшеницю, стан світового ринку, валютний курс та геополітичні обставини. Наприклад, конфлікт з Росією негативно позначається на цінах через блокаду портів, підвищення логістичних витрат та загальну нестабільність на ринку.

Прогнозується, що ціни на пшеницю в Україні продовжуватимуть зазнавати тиску до зняття блокади портів та відновлення логістики, а також залежатимуть від ситуації на світовому ринку зернових.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують кукурудза і ячмінь. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та сої.

Крім того, в портах Великої Одеси перебувають десятки суден на завантаженні. Основним напрямком є експорт агропродукції, також значну частину становить металургія.