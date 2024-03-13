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Ціни на зернові в Україні — скільки коштує 1 тонна сої у березні

13 березня 2024 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 13 березня 2024 року
Збирання врожаю. Фото: Peggychoucair/Pixabay
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Війна завдала серйозної шкоди морським портам та сільськогосподарській інфраструктурі України, що значно ускладнило виробництво та експорт зернових культур із країни. Так, у зв'язку з обстрілами з боку Росії в прикордонних районах Сумської області, сільгоспвиробники змушені скоротити посівні площі у 2024 році на 5% порівняно з попереднім роком. Попри несприятливі умови, прогнозується, що виробництво зернових культур у регіоні складе близько 3,4 млн тонн, а олійних — близько 1,1 млн тонн.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 13 березня 2024 року.

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Станом на 13 березня середня ціна на сою в Україні становить 16 835 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 13 березня 2024
Середня ціна на сою в Україні станом на 13 березня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на сою упродовж останніх днів впала на 0,8%. Так, у вівторок, 5 березня, середня вартість тонни сої становила 16 975 грн. Вже наступного дня ціни на цей вид зернових почали падати. У четвер, 7 березня, ціна тонни сої знизилася до свого тижневого мінімуму у 16 589 грн. Щоправда, протрималась на цьому рівні вона недовго. У п'ятницю, 8 березня вартість сої зросла до 16 673 грн за тонну і трималась такою протягом чотирьох днів. У вівторок, 12 березня, тонна сої знову подорожчала — до 16 835 грн. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

Ціни на зернові в Україні станом на 13 березня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на сою в Україні

Війна істотно впливає на вартість сої та інших зернових культур в Україні. Руйнування сільськогосподарських угідь та порушення логістичних ланцюжків внаслідок бойових дій призвели до значного скорочення пропозиції сої на внутрішньому ринку, що стало одним із ключових факторів зростання цін. Однак на ціноутворення також впливають зміни кліматичних умов, коливання світових цін на олійні культури та інші фактори.

Враховуючи, що Україна є одним із провідних гравців на світовому ринку сої, внутрішні ціни зазнають тиску з боку глобальної кон'юнктури. Зростання світових цін може сприяти збільшенню експорту української сої, що, своєю чергою, чинитиме високий тиск на внутрішні ціни. Таким чином, вартість сої в Україні формується під впливом цілого комплексу факторів, включаючи військовий конфлікт, кліматичні зміни та світову торгову динаміку.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на кукурудзу та ячмінь. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці.

Крім того, ми писали, що робота портів Великої Одеси не припиняється, попри ворожі удари. Наразі на завантаженні перебувають десятки суден, забезпечуючи експорт агропродукції та металургії до багатьох країн світу.

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