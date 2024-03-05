Курс валют на 6 марта — банки накручивают цены на доллар

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в банках продолжает повышаться в стоимости. По решению Национального банка Украины (НБУ), на среду, 6 марта, официально американская валюта также установлена на более высоком уровне.

Такие данные обнародованы на сайте Нацбанка и мониторинговых сайтах.

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По информации НБУ, установлены следующие официальные курсы иностранных валют:

доллар — 38,39 грн (+0,08);

евро — 41,64 грн (+0,10);

злотый — 9,63 грн (+0,02).

Курс валют в банках

По информации сайта Kurs, доллар продолжает расти в цене на наличном рынке. В покупке повысился до 38,19 грн (+0,07), в продаже — до 38,69 грн (+0,04). Евро в покупке стоит 41,32 грн (+0,12), в продаже — 42,10 грн (+0,11).

В ПриватБанке курс доллара в покупке стоит 38,00 грн (0,00), в продаже — 38,60 грн (0,00). В Райффайзен Банке доллар стоит в покупке 38,10 грн (0,00), в продаже — 38,60 грн (+0,03). В Ощадбанке доллар покупают за 38,35 грн (+0,20), продают — за 38,85 грн (+0,15).

Свежий курс доллара в банках Украины.

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменниках доллар второй день не меняется в цене. Доллар стоит в покупке 38,50 грн (0,00), в продаже — 38,60 грн (0,00). Евровалюта в покупке — 41,89 грн (+0,05), при продаже — 42,05 грн (+0,06).

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Напомним, в Национальном банке рассказали об уровне оборота фальшивых денег в стране и какие банкноты чаще всего подделывают. По подсчетам, на один миллион настоящих купюр приходится 2,1 фальшивых.

Также сообщалось, что граждане Украины сократили покупку валюты у финучреждений в феврале текущего года. Купили у коммерческих банков наличной и безналичной валюты более чем на 2,2 млрд долларов.