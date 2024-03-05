Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансист arrow В Украине нацвалюта снова девальвирует — как изменился курс arrow

В Украине нацвалюта снова девальвирует — как изменился курс

5 марта 2024 22:00
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 6 марта — банки накручивают цены на доллар
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в банках продолжает повышаться в стоимости. По решению Национального банка Украины (НБУ), на среду, 6 марта, официально американская валюта также установлена на более высоком уровне.

Такие данные обнародованы на сайте Нацбанка и мониторинговых сайтах.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

По информации НБУ, установлены следующие официальные курсы иностранных валют:

  • доллар — 38,39 грн (+0,08);
  • евро — 41,64 грн (+0,10);
  • злотый — 9,63 грн (+0,02).

Курс валют в банках

По информации сайта Kurs, доллар продолжает расти в цене на наличном рынке. В покупке повысился до 38,19 грн (+0,07), в продаже — до 38,69 грн (+0,04). Евро в покупке стоит 41,32 грн (+0,12), в продаже — 42,10 грн (+0,11).

В ПриватБанке курс доллара в покупке стоит 38,00 грн (0,00), в продаже — 38,60 грн (0,00). В Райффайзен Банке доллар стоит в покупке 38,10 грн (0,00), в продаже — 38,60 грн (+0,03). В Ощадбанке доллар покупают за 38,35 грн (+0,20), продают — за 38,85 грн (+0,15).

Свежий курс доллара в банках Украины.

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменниках доллар второй день не меняется в цене. Доллар стоит в покупке 38,50 грн (0,00), в продаже — 38,60 грн (0,00). Евровалюта в покупке — 41,89 грн (+0,05), при продаже — 42,05 грн (+0,06).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, в Национальном банке рассказали об уровне оборота фальшивых денег в стране и какие банкноты чаще всего подделывают. По подсчетам, на один миллион настоящих купюр приходится 2,1 фальшивых.

Также сообщалось, что граждане Украины сократили покупку валюты у финучреждений в феврале текущего года. Купили у коммерческих банков наличной и безналичной валюты более чем на 2,2 млрд долларов.

НБУ
курс валют
курс гривны
курс доллара
банки
доллар
валюта

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

29 февраля 2024
Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым

1 марта 2024

08:21 Жирона продаст Цыганкова — куда перейдет украинец