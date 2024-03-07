НБУ объяснил, почему в Украине упал спрос на валюту

В Украине резко сократился спрос на валюту — в НБУ назвали причины
В Украине в феврале 2024 года после предыдущих рекордных показателей резко упал спрос на валюту, в то же время курс гривны к доллару фактически не изменился. В Национальном банке объяснили, с чем связано такая тенденция.
Об этом говорится в новом макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.
Снижение спроса на валюту в феврале
Как отмечают в Нацбанке, украинцы в последний месяц зимы существенно сократили покупку американской валюты в банках. Приобрели 825 млн долларов. По сравнению с январем объем покупки упал на 25%. Тогда граждане побили очередной рекорд за последние 11 лет, приобретя 1,103 млрд долларов.
Кроме того, сократился спрос и на межбанковском валютном рынке. Регулятор в феврале продал на межбанке 1,509 млрд долларов. Показатель был минимальным с апреля 2023 года.
Причины падения спроса
Как говорится в отчете, снижение спроса на валюту обусловлено несколькими факторами. Среди основных:
- в феврале были довольно сдержанные бюджетные расходы;
- устойчивая ситуация с экспортом, в частности, благодаря функционированию морского коридора и возобновлению экспорта электроэнергии;
- улучшение курсовых ожиданий населения на фоне неопределенности по внешней финпомощи.
"Дефицит бюджета в январе-феврале был относительно умеренным, учитывая большие доходы, в том числе вследствие административных решений, и сдержанные расходы, в частности, учитывая меньшие объемы поступлений международной помощи. Основными источниками покрытия бюджетных нужд стали внутренние заимствования и ранее накопленные средства", — говорится в обзоре.
По данным НБУ, в прошлом месяце официальный курс гривны по отношению к доллару в среднем фактически не изменился против января. Разница между наличным и официальным курсами составила 1,4%, к концу месяца сократилась до 0,8%. Интервенции Нацбанка по продажам иностранной валюты существенно сократились для поддержки курса гривны.
Что еще стоит знать
Напомним, ПриватБанк сделал важное предупреждение о процедуре обмена валют. Речь идет о ситуации с продажей старых купюр американской валюты, на которую продолжают жаловаться клиенты.
Ранее сообщалось, что в Украине действуют ограничения на выдачу наличных из банкоматов во время военного положения. Размер лимитов может отличаться в зависимости от банка, типа карты и условий сделки.
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