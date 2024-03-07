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В Украине резко сократился спрос на валюту — в НБУ назвали причины

7 марта 2024 10:40
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
НБУ объяснил, почему в Украине упал спрос на валюту
Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине в феврале 2024 года после предыдущих рекордных показателей резко упал спрос на валюту, в то же время курс гривны к доллару фактически не изменился. В Национальном банке объяснили, с чем связано такая тенденция.

Об этом говорится в новом макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

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Снижение спроса на валюту в феврале

Как отмечают в Нацбанке, украинцы в последний месяц зимы существенно сократили покупку американской валюты в банках. Приобрели 825 млн долларов. По сравнению с январем объем покупки упал на 25%. Тогда граждане побили очередной рекорд за последние 11 лет, приобретя 1,103 млрд долларов.

Кроме того, сократился спрос и на межбанковском валютном рынке. Регулятор в феврале продал на межбанке 1,509 млрд долларов. Показатель был минимальным с апреля 2023 года.

Причины падения спроса

Как говорится в отчете, снижение спроса на валюту обусловлено несколькими факторами. Среди основных:

  • в феврале были довольно сдержанные бюджетные расходы;
  • устойчивая ситуация с экспортом, в частности, благодаря функционированию морского коридора и возобновлению экспорта электроэнергии;
  • улучшение курсовых ожиданий населения на фоне неопределенности по внешней финпомощи.


"Дефицит бюджета в январе-феврале был относительно умеренным, учитывая большие доходы, в том числе вследствие административных решений, и сдержанные расходы, в частности, учитывая меньшие объемы поступлений международной помощи. Основными источниками покрытия бюджетных нужд стали внутренние заимствования и ранее накопленные средства", — говорится в обзоре.

 

валюта
Источник: НБУ

По данным НБУ, в прошлом месяце официальный курс гривны по отношению к доллару в среднем фактически не изменился против января. Разница между наличным и официальным курсами составила 1,4%, к концу месяца сократилась до 0,8%. Интервенции Нацбанка по продажам иностранной валюты существенно сократились для поддержки курса гривны.

 

валюта
Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк сделал важное предупреждение о процедуре обмена валют. Речь идет о ситуации с продажей старых купюр американской валюты, на которую продолжают жаловаться клиенты.

Ранее сообщалось, что в Украине действуют ограничения на выдачу наличных из банкоматов во время военного положения. Размер лимитов может отличаться в зависимости от банка, типа карты и условий сделки.

НБУ
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