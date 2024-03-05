Минимальная зарплата в Украине — как вырастет и на что это повлияет

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине с 1 апреля 2024 года во второй раз повысят минимальную заработную плату, которая повлияет на размер некоторых социальных выплат и налогов. Ожидается, что зарплата вырастет на 900 грн.

Это предусмотрено законом о Государственном бюджете Украины на 2024 год.

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Как изменится минимальная зарплата с 1 апреля

Согласно госбюджету, минимальная зарплата в 2024 году повысится дважды: с 1 января она выросла с 6,7 тыс. до 7,1 тыс. грн в месяц, а с 1 апреля — до 8 тыс. грн.

С января 2022 года, когда минимальная зарплата была на уровне 6,5 тыс. грн, инфляция составила 32,1%. В случае, если бы "минималку" повысили на уровень, на который подскочили цены, то она должна была составить 8,58 тыс. грн.

По прогнозу Министерства финансов, среднемесячная заработная плата в 2024 году составит 21,8 тыс. грн.

На что повлияет изменение "минималки" в Украине

Минимальная зарплата оказывает непосредственное влияние на размер многих выплат:

минимальную месячную зарплату и должностной оклад работников;

на минимальный и максимальный размер базы единого страхового взноса — (от 22% одной "минималки" до ее 15 размеров);

на размер оплаты по больничным листам;

размер оплаты декретного отпуска;

размер оплаты налогов физлицами-предпринимателями, лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, членами фермерских хозяйств.

Также уровень минимальной заработной платы влияет на размер штрафов за нарушения законодательства о труде.

В частности, может увеличиться налог на недвижимость. Хотя размер такого налога устанавливают по своему решению сельские, поселковые, городские советы или советы объединенных тергромад, есть лимит на ставку налога — не более 1,5% от минимальной зарплаты.

Также изменение ее размера коснется пенсий, получаемых гражданами в возрасте от 65 лет, выполнивших нормы по страховому стажу. Согласно закону, они имеют право на пенсионную выплату в размере 40% "минималки". Сейчас это 2,84 тыс. грн, а с 1 апреля будет 3,2 тыс. грн. То есть, в результате повышения минимальной заработной платы повысится гарантированный размер пенсии.

Из-за повышения "минималки" изменятся некоторые налоги. Так, в 2023 году размер ЕСВ составил 1474 грн. (22% от 6,7 тыс. грн., то есть минимальной зарплаты). Сейчас физлица-предприниматели (ФЛП) платят за себя ЕСВ по минимальной зарплате в сумме 1562 грн, а с 1 апреля будет 1,76 тыс. грн.

Также вырастут для ФЛП лимиты (для плательщиков разных групп).

Как менялась зарплата в последние годы

Минимальная зарплата в Украине остается одной из самых низких в Европе.

По прогнозам Министерства финансов, в целом план повышения "минималки" имеет достаточно долгосрочную перспективу. В частности, ожидается, что:

с 1 января 2025 года сумма может повыситься до 8,37 тыс. грн;

с 1 января 2026 года — до 8956 грн.

В 2020 году размер минимальной зарплаты составил 4723 грн, с 1 сентября повысили до 5 тыс. грн. С января 2021-го выросла до 6 тыс. грн. В конце 2022 года минимальная зарплата повысилась на 200 грн, до 6,7 тыс. грн. В 2023 году уровень минимальной зарплаты был заморожен в связи с военным положением в стране.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2023 году рост средней заработной платы составил более 17%. Однако в реальном измерении, ввиду инфляции, средняя зарплата остается меньше, чем была до полномасштабной войны в 2021 году.

Также мы писали, что в украинском правительстве рассказали, есть ли угрозы выплат пенсий и заработной платы в 2024 году. До этого звучали заявления о возможных задержках из-за проблем с финансированием со стороны стран-партнеров.