Зарплата в Украине выросла — как изменились выплаты в феврале 2024 года

Деньги в руках. Фото: РБК-Украина

В феврале 2024 года на украинском рынке труда произошли существенные изменения. Резко выросла средняя заработная плата, которую предлагают работодатели по вакансиям, также стало больше предложений работы.

Об этом свидетельствуют данные нового исследования рынка труда кадрового портала Work.ua.

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Как изменилась медианная зарплата в феврале

Согласно результатам исследования, средняя зарплата в Украине в последний месяц зимы выросла сразу на 500 грн (на 2,6%), достигнув 20 тыс. гривен.

В то же время впервые за довольно долгий период в двух категориях средняя зарплата снизилась:

сфера сельского хозяйства, агробизнес — на 5%, до 20 тыс. гривен;

сфера недвижимости — на 4%, до 35 тыс. гривен.

Среди гражданских профессий, кроме руководителей IТ-сферы, самые большие зарплаты в феврале были у таких специалистов:

медиабайеров — 50 тыс. гривен;

водителей-международников — 45 тыс. гривен;

керамистов — 40 тыс. гривен;

рихтовщиков — 40 тыс. гривен;

стоматологов — 40 тыс. гривен;

тонировщиков — 40 тыс. гривен.

Активизация работодателей в феврале

Как сообщается, если в январе на рынке труда были более активны искатели работы, а компании только готовились к новому сезону найма, то в феврале ситуация кардинально изменилась: работодатели опубликовали на 7% больше вакансий, а конкуренция среди украинцев уменьшилась.

В то же время из-за активного роста вакансий в военном деле и органического спада по количеству отзывов ощутимо снизился средний показатель конкуренции — практически вдвое. Однако за некоторые вакансии конкуренция повысилась. Речь идет о таких категориях как "юриспруденция", "маркетинг, реклама, PR", медиа.

По обнародованным данным, зафиксирован рост количества вакансий в феврале в таких регионах:

Киевская область — до 33,2 тыс. предложений (на 7% больше);

Днепропетровская — до почти 9 тысяч (6%);

Львовская — до 8,9 тыс. (на 5%);

Одесская — до 6,3 тыс. (на 10%);

Харьковская — до 3,6 тыс. вакансий (на 7%).

Источник: Work.ua

Увеличилось количество вакансий в категориях, которые ранее медленнее восстанавливались:

рабочие специальности, производство — до 16,2 тыс. вакансий (на 9%);

сфера обслуживания — до 16,1 тысячи предложений (на 10%);

продажа, закупка — до 14,1 тысячи (на 8%);

розничная торговля — до 11,2 тысячи (на 8%);

логистика, состав, ВЭД — до 9,5 тысячи (на 8%);

гостинично-ресторанный бизнес, туризм — до 8,6 тысячи (на 14%).

Продолжилась тенденция роста количества вакансий с требованием владения английским языком (на 16%). На 8% выросло количество вакансий с дистанционной работой.

Увеличилось количество предложений работы для таких категорий лиц:

людей с инвалидностью — на 10%;

пенсионеров — на 9%;

студентов — на 8%;

ветеранов — на 16%.

Что еще стоит знать

Напомним, в правительстве рассказали, есть ли угрозы выплат пенсий и заработной платы в 2024 году. До этого звучали заявления о возможных задержках из-за проблем с финансированием со стороны стран-партнеров.

Также писали, что на украинском рынке труда существенно увеличился спрос на специалистов для дистанционного труда. Некоторые работодатели готовы платить за такую работу более тысячи долларов в месяц.