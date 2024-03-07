Цены на газ снизились — как изменилась стоимость в марте

В Украине упали цены на газ — сколько стоит голубое топливо в марте
В Министерстве экономики Украины обнародовали фактическую стоимость реализации природного газа за февраль 2024 года. Цены на голубое топливо по сравнению с предыдущим месяцем снизились.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как изменились цены на газ в марте
По данным Минэкономики, в последний месяц зимы стоимость газа составляла 12,18 тыс. гривен за 1 тысячу кубометров без НДС. Показатель на 4,4% ниже, чем было в январе.
Ввиду этого, природный газ снижается в цене уже четвертый месяц подряд. При этом сейчас стоит фактически в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Как известно, средняя стоимость голубого топлива рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса для установления рентной платы за использование недр.
Средняя стоимость голубого топлива в 2022-2022 годах:
Стоимость голубого топлива в Европе
В странах Европы после резкого роста с середины 2021 года стоимость газа с начала 2023-го существенно снизилась. Сейчас находится на уровне 300 долларов за 1 тыс. куб. м, то есть в пересчете — 11,4 тыс. гривен.
По прогнозу Национального банка Украины (НБУ), цены на газ на европейских рынках после сезонного роста в отопительный период постепенно снизятся благодаря:
- увеличению производства СПГ в Соединенных Штатах, Австралии и Катаре;
- поставке российского более дешевого газа в Китай и Индию;
- сбалансированному скоплению запасов.
По информации НБУ, стоимость газа на хабе ТТF в Нидерландах в 2023 году снизилась почти на 66%, до 465,6 доллара за 1 тыс. куб. м.
НБУ ожидает, что цены на природный газ опустятся:
- в 2024 году — на 0,9%, до 461,6 доллара за тыс. куб. м;
- в 2025 году — на 10,8%, до 411,8 доллара;
- в 2026 году — на 12,2%, до 361,5 доллара.
Во время войны в Украине действует запрет на повышение тарифов на газ для бытовых потребителей. Цена остается неизменной — 7,96 тыс. грн за 1 тыс. куб.м (с НДС).
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине убыток водоканалов достиг 8 миллиардов гривен, что может привести к поэтапному повышению тарифов на водоснабжение в Украине весной. С 1 апреля плательщики могут ожидать изменения ценовой политики.
Также мы писали, что в Министерстве энергетики утверждают, что не обсуждают повышение тарифа на электрическую энергию. Там в очередной раз подчеркнули, что любые сообщения о возможных расчетах потенциальных новых цен не соответствуют действительности.
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