Ціни на газ знизились — як змінилась вартість у березні

Працівник Нафтогазу. Фото: naftogaz.com

У Міністерстві економіки України оприлюднили фактичну вартість реалізації природного газу за лютий 2024 року. Ціни на блакитне паливо порівняно з попереднім місяцем знизилися.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Читайте також:

Як змінились ціни на газ у березні

За даними Мінекономіки, в останній місяць зими вартість газу становила 12,18 тис. гривень за 1 тисячу кубічних метрів без ПДВ. Показник на 4,4% нижчий, ніж було у січні.

З огляду на це, природний газ знижується в ціні вже четвертий місяць поспіль. При цьому зараз коштує фактично вдвічі менше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Як відомо, середню вартість блакитного палива розраховують за формулою для цілей Податкового кодексу задля встановлення рентної плати за використання надр.

Середня вартість блакитного палива у 2022-2022 роках:

Джерело: Мінекономіки

Вартість блакитного палива у Європі

У країнах Європи після різкого зростання з середини 2021 року вартість газу з початку 2023-го суттєво знизилася. Зараз ціна перебуває на рівні 300 доларів за 1 тис. куб. м, тобто у перерахунку — 11,4 тис. гривень.

За прогнозом Національного банку України (НБУ), ціни на газ на європейських ринках після сезонного зростання в опалювальний період поступово знизяться завдяки:

збільшенню виробництва ЗПГ у Сполучених Штатах, Австралії та Катарі;

постачанню російського дешевшого газу до Китаю та Індії;

збалансованому накопиченню запасів.

За інформацією НБУ, вартість газу на хабі ТТF у Нідерландах у 2023 році знизились на майже 66%, до 465,6 долара за 1 тис. куб. м.

НБУ очікує, що ціни на природний газ опустяться:

у 2024 році — на 0,9%, до 461,6 долара за тис. куб. м;

у 2025 році — на 10,8%, до 411,8 долара;

у 2026 році — на 12,2%, до 361, 5 долара.

На час війни в Україні діє заборона на підвищення тарифів на газ для побутових споживачів. Ціна залишається незмінною — 7,96 тис. грн за 1 тис. куб.м (з ПДВ).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні збитки водоканалів досягли 8 мільярдів гривень, що може призвести до поетапного підвищення тарифів на водопостачання в Україні навесні. З 1 квітня платники можуть очікувати зміну цінової політики.

Також ми писали, що у Міністерстві енергетики стверджують, що не обговорюють підвищення тарифу на електричну енергію. Там вкотре наголосили, що будь-які повідомлення про можливі розрахунки потенційних нових цін не відповідають дійсності.