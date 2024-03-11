Пенсии для ветеранов войны — выплаты будут назначать по-новому

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С 1 марта 2024 года была проведена масштабная индексация пенсий для граждан. В то же время, ограничили выплаты ветеранам войны, которые отвязали от прожиточного минимума.

О том, что изменилось в выплатах, сообщает профильное издание Napensii.ua.

Читайте также:

Как ветеранам войны уменьшили выплаты

Отмечается, что постановлением правительства №185 был утвержден порядок осуществления индексации пенсий. Однако ею не только утвердили коэффициент повышения пенсий с 1 марта, но и внесли изменения в предыдущие решения.

Так, внесли изменения в постановление правительства №656 от 28.07.2010 года. Согласно пункту первому этого постановления, устанавливается объем минимальных пенсионных выплат для ветеранов войны. До этого выплаты считали в процентах от уровня прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

С 1 марта заработали изменения, согласно которым теперь выплаты не будут привязываться к прожиточному минимуму.

По решению правительства, такие суммы будут назначаться в твердых размерах и составлять для таких категорий граждан:

лица с инвалидностью в результате войны первой группы — 15,347 тыс. гривен (+1742,5 гривны), ранее было 13,604 тыс. гривен (650%);

лица с инвалидностью в результате войны второй группы — 12,396 тыс. гривен (+1407,75 гривны), до этого было 10,988 тыс. гривен (525%);

лица с инвалидностью в результате войны первой группы — 8,5 тыс. гривен (+965,2 гривны), ранее было 7,534 тыс. гривен (360%);

участники боевых действий — 4958 гривен (+562,70 гривны), до этого было 4,395 тыс. гривен (210%).

При дальнейшем росте прожиточного минимума соответствующие выплаты не изменятся. Размеры таких пенсий будут заморожены. Из-за полномасштабной войны количество ветеранов существенно возросло, поэтому заранее ограничили рост выплат.

"Фактически эти выплаты с 1 марта выросли так, словно учтено, что прожиточный минимум увеличился до 2361 гривны, как и должно было быть. Прибавка выглядит достаточно солидно. Однако, когда в следующий раз прожиточный минимум будет расти еще, эти выплаты уже не изменятся. Таким образом, правительство заранее заморозило эти размеры", — добавило издание.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине планируют провести масштабную пенсионную реформу. Она предполагает введение двух составных частей предстоящей выплаты.

Также мы писали, что в Украине в 2024 году самые низкие пенсии после повышения составляют 2,36 тыс. грн. (+268 грн.). В то же время часть граждан получает на "заслуженном отдыхе" около 100 тысяч гривен.