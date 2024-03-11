Пенсії для ветеранів війни — виплати призначатимуть по-новому

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З 1 березня 2024 року провели масштабну індексацію пенсій для громадян. Водночас обмежили виплати ветеранам війни, які відв'язали від прожиткового мінімуму.

Про те, що змінилось у виплатах, повідомляє профільне видання Napensii.ua.

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Зазначається, що постановою уряду №185 затвердили порядок здійснення індексації пенсій. Однак нею не тільки затвердили коефіцієнт підвищення пенсій з 1 березня, а й внесли зміни до певних попередніх рішень.

Так, внесли зміни до постанови уряду №656 від 28.07.2010 року. Згідно з пунктом першим цієї постанови, встановлюється обсяг мінімальних пенсійних виплат для ветеранів війни. До цього виплати рахували у відсотках від рівня прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність.

З 1 березня запрацювали зміни, згідно з якими тепер виплати не прив’язуватимуться до прожиткового мінімуму.

Відповідно до рішення уряду, такі суми призначатимуть в твердих розмірах і вони становитимуть для таких категорій громадян:

особи з інвалідністю внаслідок війни першої групи — 15,347 тис. гривень (+1742,5 гривні), раніше було 13,604 тис. гривні (650%);

особи з інвалідністю внаслідок війни другої групи — 12,396 тис. гривень (+1407,75 гривні), до цього було 10,988 тис. гривні (525%);

особи з інвалідністю внаслідок війни першої групи — 8,5 тис. гривень (+965,2 гривні), раніше було 7,534 тис. гривень (360%);

учасники бойових дій — 4958 гривень (+562,70 гривні), до цього було 4,395 тис. гривні (210%).

Під час наступного зростання прожиткового мінімуму відповідні виплати не зміняться. Розміри таких пенсій будуть заморожені. Через повномасштабну війну кількість ветеранів суттєво зросла, тому заздалегідь обмежили зростання виплат.

"Фактично ці виплати з 1 березня зросли так, наче враховано, що прожитковий мінімум збільшився до 2361 гривні, як і мало бути. Прибавка виглядає доволі солідно. Проте, коли наступного разу прожитковий мінімум зростатиме ще, то ці виплати вже не зміняться. Таким чином, уряд заздалегідь заморозив ці розміри", — додало видання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні планують провести масштабну пенсійну реформу. Вона передбачає запровадження двох складових частин майбутньої виплати.

Також ми писали, що в Україні у 2024 році найнижчі пенсії після підвищення становлять 2,36 тис. грн (+268 грн). Водночас частина громадян отримує на "заслуженому відпочинку" близько 100 тисяч гривень.