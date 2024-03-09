Пенсії у 100 тисяч — хто під час війни отримує найвищі виплати

Люди поважного віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у 2024 році найнижчі пенсії після підвищення становлять 2,36 тис. грн (+268 грн). Водночас частина громадян отримує на "заслуженому відпочинку" близько 100 тисяч гривень.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Йдеться про колишніх суддів, які мають право на щомісячне довічне грошове утримання, яке в рази перевищує виплати переважної більшості громадян.

У ПФУ зазначають, що для такої категорії громадян діє особлива формула. Щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці виплачують у розмірі 50% суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді.

При цьому за законодавством, за кожен рік роботи на посаді судді більш ніж 20 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на два відсотки його грошового утримання.

Відповідне питання регулює закон від 02.06.2016 № 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів". Там прописані правила щодо щомісячного довічного грошового утримання суддів місцевих, апеляційних судів та Верховного Суду України.

Зараз в Україні у середньому судді отримують близько 100 тисяч гривень. У період із 2021-го по 2023 рік виплати збільшились майже на 30 тис. гривень. Так, якщо суддя відпрацював 20 років, то отримує 50% від зарплати, а якщо 30-ть — 70% від заробітної плати.

За даними Пенсійного фонду, в Україні розмір щомісячного довічного грошового утримання обмеженню не підлягає. Ця норма незмінна навіть за складних економічних умов під час воєнного стану і дефіцитного державного бюджету.

Які пенсії отримують українці

У березні 2024 року уряд провів індексацію пенсій відповідно до рівня інфляції в країні, яка торкнулась понад 10 млн громадян. У середньому виплати зросли на 8%.

Проте реальні суми підвищень виявились нижчі за цей відсоток, оскільки зросла не вся сума пенсії, а заробітна плата, яку враховують у формулі з розрахунку. Тобто українці отримали після перерахунку різні суми підвищень — від 100 грн до 1,5 тис. грн.

Для прикладу, за даними ПФУ у Вінницькій області, після індексації та перерахунку виплат середній розмір пенсії підвищився до 4,89 тис. грн. Тобто на понад 460 грн проти минулого року. Так, середній розмір пенсії зріс:

для цивільних пенсіонерів проти 2023 року — на 363 грн або 8,62%, до 4,4 тис. грн;

для пенсіонерів силових структур — на 1637 грн або 14,81%, до 12,687 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді надали детальне пояснення про те, на які пенсії можуть розраховувати українці з інвалідністю у 2024 році. Зокрема, розповіли про мінімальні розміри таких виплат.

Також ми писали, що в Україні з 1 березня 2024 року провели масштабну індексацію пенсій у середньому на вісім відсотків, яка охопила більш ніж 10 млн громадян. Однак підвищення відчули не всі.