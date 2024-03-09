Пенсии в 100 тысяч - кто во время войны получает самые высокие выплаты

Люди почтенного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в 2024 году самые низкие пенсии после повышения составляют 2,36 тыс. грн (+268 грн.). В то же время, часть граждан получает на "заслуженном отдыхе" около 100 тысяч гривен.

Об этом идет речь в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Речь идет о бывших судьях, имеющих право на ежемесячное пожизненное денежное содержание, в разы превышающее пенсионные выплаты подавляющего большинства граждан.

В ПФУ отмечают, что для такой категории граждан действует специальная формула. Ежемесячное пожизненное денежное содержание выплачивается в размере 50% судейского вознаграждения судье, работающему на соответствующей должности.

При этом по законодательству, за каждый год работы в должности судьи более 20 лет размер ежемесячного пожизненного денежного содержания увеличивается на два процента его денежного содержания.

Соответствующий вопрос регулирует закон от 02.06.2016 № 1402-VIII "О судоустройстве и статусе судей". Там прописаны правила ежемесячного пожизненного денежного содержания судей местных, апелляционных судов и Верховного Суда Украины.

Сейчас в Украине в среднем судьи получают около 100 тысяч гривен. В период с 2021 по 2023 год выплаты увеличились почти на 30 тыс. гривен. Так, если судья отработал 20 лет, то получает 50% от зарплаты, а если 30 — 70% от заработной платы.

По данным Пенсионного фонда, в Украине размер ежемесячного пожизненного денежного содержания ограничению не подлежит. Эта норма неизменна даже при сложных экономических условиях во время военного положения и дефицитного государственного бюджета.

Какие пенсии получают украинцы

В марте 2024 года правительство провело индексацию пенсий в соответствии с уровнем инфляции в стране, затронувшей более 10 млн граждан. В среднем выплаты выросли на 8%.

Однако реальные суммы повышений оказались ниже этого процента, поскольку выросла не вся сумма пенсии, а заработная плата, которую учитывают в формуле из расчета. То есть украинцы получили после пересчета разные суммы повышений — от 100 грн до 1,5 тыс. грн.

Например, по данным ПФУ в Винницкой области, после индексации и перерасчета выплат средний размер пенсии повысился до 4,89 тыс. грн. То есть более чем на 460 грн против прошлого года. Так, средний размер пенсии вырос:

для гражданских пенсионеров против 2023-го — на 363 грн или 8,62%, до 4,4 тыс. грн;

для пенсионеров силовых структур — на 1637 грн или 14,81%, до 12,687 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде предоставили детальное объяснение о том, на какие пенсии могут рассчитывать украинцы с инвалидностью в 2024 году. В частности, рассказали о минимальных размерах таких выплат.

Также мы писали, что в Украине с 1 марта 2024 года была проведена масштабная индексация пенсий в среднем на восемь процентов, охватившая более 10 млн граждан. Однако повышение почувствовали не все.