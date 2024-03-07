Цены в Украине — Нацбанк объяснил, благодаря чему упали темпы инфляции

Снижение темпов инфляции — НБУ объяснил, почему упали цены
В Украине в 2024 году рост стоимости продуктов питания и непродовольственных товаров несколько замедлился. В Национальном банке объяснили, что способствовало снижению цен.
Об этом говорится в новом обзоре НБУ.
Ключевые факторы снижения темпов инфляции
Как отмечает регулятор, снижению инфляции в январе 2024 года до 4,7% способствовали следующие важные факторы:
- большее предложение отдельных продуктов;
- эффекты от немалых урожаев в прошлом году;
- запрет на повышение ключевых тарифов на услуги ЖКХ;
- замедление роста мировых цен на нефть
По данным НБУ, инфляция продолжила сокращаться в феврале. Годовая инфляция упала до 4,3%.
"Большее предложение продуктов питания в условиях более теплой погоды, дальнейших эффектов от значительных урожаев 2023 года и переориентации отдельных производителей (в частности яиц и молока) на внутренний рынок сдерживали рост цен на продукты питания", — говорится в сообщении.
В то же время, инфляцию подпитывали снижение качественной продукции, в том числе овощей, переход на более дорогую тепличную продукцию (помидоры), а также меньшие объемы польского импорта (твердые сыры, кисломолочная продукция).
Цены на непродовольственные товары незначительно снизились, прежде всего, за счет падения стоимости одежды и обуви. Сократился рост стоимости услуг, в частности, благодаря уменьшению давления со стороны расходов на пищевое сырье и энергию.
Стоимость горючего находилась практически на уровне января прошлого года. Это обусловлено, прежде всего, снижением мировых цен на нефть и перенаправлением путей поставки топлива, в частности автомобильного газа.
Однако Нацбанк ожидает, что благоприятные эффекты временных факторов снижения инфляционного давления постепенно иссякнут, а давление со стороны роста зарплат будет толкать цены вверх.
Что еще стоит знать
Напомним, в феврале инфляция в еврозоне снизилась с 2,8% до 2,6%, продолжая тренд снижения с октября 2022 года, когда уровень цен достиг пика почти в 11%. Это замедление произошло на фоне снижения цен на топливо, что подтвердило тенденцию последних месяцев.
Также мы рассказывали, что в правительстве готовятся к повышению тарифов. Ожидается, что цены на некоторые услуги изменятся в несколько этапов.
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