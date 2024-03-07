Цены в Украине — Нацбанк объяснил, благодаря чему упали темпы инфляции

Кассовый чек. Фото: Unsplush

В Украине в 2024 году рост стоимости продуктов питания и непродовольственных товаров несколько замедлился. В Национальном банке объяснили, что способствовало снижению цен.

Об этом говорится в новом обзоре НБУ.

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Ключевые факторы снижения темпов инфляции

Как отмечает регулятор, снижению инфляции в январе 2024 года до 4,7% способствовали следующие важные факторы:

большее предложение отдельных продуктов;

эффекты от немалых урожаев в прошлом году;

запрет на повышение ключевых тарифов на услуги ЖКХ;

замедление роста мировых цен на нефть

По данным НБУ, инфляция продолжила сокращаться в феврале. Годовая инфляция упала до 4,3%.

"Большее предложение продуктов питания в условиях более теплой погоды, дальнейших эффектов от значительных урожаев 2023 года и переориентации отдельных производителей (в частности яиц и молока) на внутренний рынок сдерживали рост цен на продукты питания", — говорится в сообщении.

Источник: НБУ

В то же время, инфляцию подпитывали снижение качественной продукции, в том числе овощей, переход на более дорогую тепличную продукцию (помидоры), а также меньшие объемы польского импорта (твердые сыры, кисломолочная продукция).

Источник: НБУ

Цены на непродовольственные товары незначительно снизились, прежде всего, за счет падения стоимости одежды и обуви. Сократился рост стоимости услуг, в частности, благодаря уменьшению давления со стороны расходов на пищевое сырье и энергию.

Стоимость горючего находилась практически на уровне января прошлого года. Это обусловлено, прежде всего, снижением мировых цен на нефть и перенаправлением путей поставки топлива, в частности автомобильного газа.

Источник: НБУ

Однако Нацбанк ожидает, что благоприятные эффекты временных факторов снижения инфляционного давления постепенно иссякнут, а давление со стороны роста зарплат будет толкать цены вверх.

Что еще стоит знать

Напомним, в феврале инфляция в еврозоне снизилась с 2,8% до 2,6%, продолжая тренд снижения с октября 2022 года, когда уровень цен достиг пика почти в 11%. Это замедление произошло на фоне снижения цен на топливо, что подтвердило тенденцию последних месяцев.

Также мы рассказывали, что в правительстве готовятся к повышению тарифов. Ожидается, что цены на некоторые услуги изменятся в несколько этапов.