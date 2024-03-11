Льготы на коммуналку — кто имеет право на скидку на 25%

Деньги и счета. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов



В Украине некоторые граждане имеют право на скидку в 25% на оплату коммунальных услуг. Речь идет о категории граждан со статусом "дети войны".

Об этом пишет издание Napensii.ua.

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Условия предоставления 25% льготы

Для граждан со статусом "дети войны" предоставляется скидка на оплату услуг ЖКХ, однако есть определенные ограничения. Так, льготы предоставляют на оплату всех коммунуслуг, кроме услуги по управлению многоквартирным домом.

Скидку начисляют только на одного человека — ребенка войны — без учета членов семьи, проживающих совместно с льготником в доме.

Также такую льготу на оплату коммунуслуг предоставляют только тем лицам, у которых низкий доход, дающий право на налоговую социальную льготу. В 2024 году ее размер вырос до 4,24 тыс. грн. Исчисляют такую сумму как среднемесячный совокупный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека.

Для определения объема дохода нужно составить доходы всех членов семьи за полгода и разделить на шесть месяцев и количество членов семьи, проживающих вместе с льготником.

Если гражданин подтвердит в Пенсионном фонде Украины уровень дохода ниже установленного лимита, то ему установят скидку на 12 месяцев.

В общий доход может входить;

пенсия;

зарплата;

денежное довольствие;

стипендия;

доходы от бизнеса;

пособие по безработице и другие выплаты, осуществляемые фондами соцстрахования;

соцпомощь.

К соцпомощи и совокупному доходу не учитывают следующие выплаты:

одноразовую часть пособия при рождении или усыновлении ребенка;

помощь на погребение;

другие виды единовременной помощи, оказываемой органами местного самоуправления или работодателем.

Если в составе семьи есть трудоспособное лицо, которое не работает и у него нет доходов, кроме студентов и солдат-срочников, в общий доход учитывают ежемесячный доход в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в 2024-м — 3 028 грн).

В случае, если член семьи является физлицом-предпринимателем, уплачивающим единый налог, в общий доход за месяц учтут:

ФЛП первой группы — один прожиточный минимум;

ФЛП второй группы — два прожиточных минимума;

ФЛП третьей группы — три прожиточных минимума.

Как оформить скидку и что для этого нужно

Для того, чтобы получить скидку на оплату коммунальных услуг, требуются некоторые документы. Обязательно должно быть:

заявление о внесении сведений в ЕГАРП;

заявление о предоставлении льгот на оплату коммунальных услуг;

копия паспорта;

копия справки ИНН;

копия трудовой книжки;

справка о доходах за последние шесть месяцев;

справка из Налоговой службы о доходах и налогах (если нет дохода);

право на доходы семьи льготника, кроме семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, получающих только пенсию или соцпомощь.

В случае, если через год обстоятельства, являющиеся основанием для предоставления скидки для детей войны, не изменились, то для продолжения ее предоставления нужно предоставить только декларацию и справку о доходах.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на время военного положения тариф на природный газ зафиксирован на уровне 7,96 гривны за кубометр, однако в ближайшем будущем цены могут измениться в сторону повышения. В то же время некоторые из потребителей могут иметь небольшую скидку, а некоторые вообще не платить.

Также мы писали, что задолженность по потребленным жилищно-коммунальным услугам имеет негативные последствия как для потребителя, так и для поставщиков услуг. Чтобы погасить накопившиеся долги, в Киеве можно заключить договор о реструктуризации.