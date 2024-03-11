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Знижка у 25% на оплату комунальних — хто має право

11 березня 2024 07:53
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пільги на комуналку — хто має право на 25% знижку
Гроші та комунальні рахунки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова


В Україні деякі громадяни мають право на знижку у 25% на оплату комунальних послуг. Йдеться про категорію громадян зі статусом "діти війни".

Про це пише видання Napensii.ua.

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Умови для надання 25% пільги

Для громадян зі статусом "діти війни" надається знижка на оплату послуг ЖКГ, однак є певні обмеження. Так, пільги надають на оплату всіх комунпослуг, окрім послуги з управління багатоквартирним будинком.

Знижку нараховують лише на одну особу — дитину війни — не враховуючи членів родини, що проживають спільно з пільговиком в оселі.

Також таку пільгу на оплату комунпослуг надають тільки тим особам, у яких низький дохід, який дає право на податкову соціальну пільгу. У 2024 році її розмір збільшився до 4,24 тис. грн. Обчислюють таку суму як середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередні шість місяців у розрахунку на одну особу.

Для визначення обсягу доходу потрібно скласти доходи всіх членів родини за пів року та поділити на шість місяців та на кількість членів родини, які проживають разом з пільговиком.

Якщо громадянин підтвердить у Пенсійному фонді України (ПФУ) рівень доходу нижче встановленого ліміту, то встановлять знижку на 12 місяців.

До загального доходу може входити;

  • пенсія;
  • зарплата;
  • грошове забезпечення;
  • стипендія;
  • доходи від бізнесу;
  • допомога з безробіття та інші виплати, що здійснюються фондами соцстрахування;
  • соцдопомога.

До соцдопомоги та сукупного доходу не враховують такі виплати:

  • одноразову частину допомоги при народженні чи усиновленні дитини;
  • допомогу на поховання;
  • інші види одноразової допомоги, яку надають органи місцевого самоврядування чи роботодавець.

Якщо у складі сім’ї є працездатна особа, яка не працює та в неї немає доходів, окрім студентів та солдат-строковиків, до загального доходу враховують щомісячний дохід в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2024-му — 3 028 грн).

У разі, якщо член родини є фізособою-підприємцем, що сплачує єдиний податок, до загального доходу за місяць врахують:

  • ФОП першої групи — один прожитковий мінімум;
  • ФОП другої групи — два прожиткових мінімуми;
  • ФОП третьої групи — три прожиткових мінімуми.

Як оформити знижку та що для цього потрібно

Для того, щоб отримати знижку на оплату комунальних послуг, потрібно надати деякі документи. Обов'язково має бути:

  • заява про внесення відомостей до ЄДАРП;
  • заява про надання пільг на оплату ЖКП;
  • копія паспорта;
  • копія довідки ІПН;
  • копія трудової книжки;
  • довідка про доходи за останні шість місяців;
  • довідка з Податкової служби про доходи та податки (якщо нема доходу);
  • декларація про доходи сім’ї пільговика, окрім сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, які одержують тільки пенсію чи соцдопомогу.

У разі, якщо через рік обставини, що є підставою для надання знижки для дітей війни не змінилися, то для продовження її надання потрібно надати тільки декларацію і довідку про доходи.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на час воєнного стану тариф на природний газ зафіксовано на рівні 7,96 гривні за кубометр, однак у найближчому майбутньому ціни можуть змінитися у бік підвищення. Водночас дехто зі споживачів може мати невелику знижку, а дехто — взагалі не платити.

Також ми писали, що заборгованість за спожиті житлово-комунальні послуги має негативні наслідки як для споживача, так і для постачальників послуг. Щоб погасити накопичені борги, у Києві можна укласти договір про реструктуризацію.

комунальні послуги
ЖКГ
фінансова допомога
пільги

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