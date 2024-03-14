Коммунальные услуги — какая еще категория украинцев имеет право на льготу

Деньги и счета. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине право на льготы на жилищно-коммунальные услуги имеют семьи с приемными детьми. Такой категории граждан предоставляется скидка в 50%.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

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Условия предоставления льготы в 50%

Как отмечают в ПФУ, право на получение льготы имеют детские дома семейного типа и приемные семьи, где не менее года проживают три или более детей.

Размер льготы в 50% предоставляют:

на оплату жилья;

на пользование услугами ЖКХ (газоснабжение, электроснабжение и т.п.);

на стоимость сжиженного баллонного газа и стоимость твердого топлива, если в доме нет центрального отопления.

Такие семьи могут обращаться за назначением помощи только тогда, когда их среднемесячный доход семьи в расчете на одного человека не больше суммы в 4,24 тыс. грн.

В случае, если среднемесячный доход семьи превышает указанную сумму, предоставляется жилищная субсидия.

"При назначении жилищной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом в состав домохозяйства приемной семьи включаются дети, которые не зарегистрированы (не задекларированы) в жилом помещении (доме) этой семьи, но фактически там проживают — на них рассчитываются социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания. При этом доходы таких детей (при наличии) в совокупный доход домохозяйства для назначения субсидии не учитываются", — говорится в сообщении ПФУ.

Как получить скидку на коммуналку

Для того, чтобы получить скидку на коммунальные услуги, дома семейного типа и приемные семьи должны подать пакет документов. В него должно входить:

заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы;

заявление о предоставлении льгот по оплате коммунальных услуг;

документы, где подтверждается право на получение льгот;

копия документа, удостоверяющего личность заявителя и всех совершеннолетних членов семьи;

копия свидетельства рождения детей;

идентификационный код;

право на доходы семьи льготника;

справка о доходах заявителя и членов семьи (кроме справок о размере пенсии и соцпомощи) за полгода, предшествующего месяцу обращения;

справка о наличии в жилище печного отопления или кухонного очага на твердом топливе (для твердого топлива/сжиженного газа);

справка о банковских реквизитах счета.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году некоторые украинские граждане могут совсем не оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а также твердое или жидкое топливо. Предоставляют такую скидку некоторым категориям пожилых людей.

Также законом предусмотрено право на скидку в 25% на оплату коммунальных услуг. Речь идет о категории граждан со статусом "дети войны".