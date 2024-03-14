Комунальні послуги — яка ще категорія українців має право на пільгу

Гроші та комунальні рахунки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні право на пільги на житлово-комунальні послуги мають родини з прийомними дітьми. Такій категорії громадян надається знижка у 50%.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України.

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Умови надання пільги у 50%

Як зазначають у ПФУ, право на отримання пільги мають дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, де не менше року проживають троє чи більше дітей.

Розмір пільги у 50% надають:

на оплату житла;

на користування послугами ЖКГ (газопостачання, електропостачання, тощо);

на вартість скрапленого балонного газу та на вартість твердого палива, якщо в будинку нема центрального опалення.

Такі родини можуть звертатись за призначенням допомоги тільки тоді, коли їхній середньомісячний дохід родини в розрахунку на одну особу не більший за суму 4,24 тис. грн.

У разі, якщо середньомісячний дохід родини перевищує вказану суму, то надається житлова субсидія.

"При призначенні житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком до складу домогосподарства прийомної сім’ї включаються діти, які не зареєстровані (не задекларовані) в житловому приміщенні (будинку) цієї сім’ї, але фактично там проживають — на них розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування. При цьому доходи таких дітей (у разі наявності) в сукупний дохід домогосподарства для призначення субсидії не враховуються", — йдеться у повідомленні ПФУ.

Як отримати знижку на комуналку

Для того, щоб отримати знижку на комунальні послуги, будинки сімейного типу та прийомні сім’ї повинні подати пакет документів. У нього має входити:

заява про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;

заява про надання пільг на оплату комунальних послуг;

документи, де підтверджується право на отримання пільг;

копія документу, де посвідчується особа заявника та усіх повнолітніх членів сім'ї;

копія свідоцтва про народження дітей;

ідентифікаційний код;

декларація про доходи родини пільговика;

довідка про доходи заявника та членів родини (окрім довідок про розмір пенсії та соцдопомоги) за пів року, що передує місяцю звернення;

довідка про наявність у житлі пічного опалення чи кухонного вогнища на твердому паливі (для твердого палива/скрапленого газу);

довідка про банківські реквізити рахунку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році дехто з українських громадян можуть зовсім не оплачувати житлово-комунальні послуги, а також тверде чи рідке паливо. Надають таку знижку деяким категоріям людей похилого віку.

Також законом передбачене право на знижку у 25% на оплату комунальних послуг. Йдеться про категорію громадян зі статусом "діти війни".