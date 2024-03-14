Комунальні послуги — яка ще категорія українців має право на пільгу

Знижки на оплату комуналки — ще одна категорія українців має право на пільгу
В Україні право на пільги на житлово-комунальні послуги мають родини з прийомними дітьми. Такій категорії громадян надається знижка у 50%.
Про це розповіли у Пенсійному фонді України.
Умови надання пільги у 50%
Як зазначають у ПФУ, право на отримання пільги мають дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, де не менше року проживають троє чи більше дітей.
Розмір пільги у 50% надають:
- на оплату житла;
- на користування послугами ЖКГ (газопостачання, електропостачання, тощо);
- на вартість скрапленого балонного газу та на вартість твердого палива, якщо в будинку нема центрального опалення.
Такі родини можуть звертатись за призначенням допомоги тільки тоді, коли їхній середньомісячний дохід родини в розрахунку на одну особу не більший за суму 4,24 тис. грн.
У разі, якщо середньомісячний дохід родини перевищує вказану суму, то надається житлова субсидія.
"При призначенні житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком до складу домогосподарства прийомної сім’ї включаються діти, які не зареєстровані (не задекларовані) в житловому приміщенні (будинку) цієї сім’ї, але фактично там проживають — на них розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування. При цьому доходи таких дітей (у разі наявності) в сукупний дохід домогосподарства для призначення субсидії не враховуються", — йдеться у повідомленні ПФУ.
Як отримати знижку на комуналку
Для того, щоб отримати знижку на комунальні послуги, будинки сімейного типу та прийомні сім’ї повинні подати пакет документів. У нього має входити:
- заява про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;
- заява про надання пільг на оплату комунальних послуг;
- документи, де підтверджується право на отримання пільг;
- копія документу, де посвідчується особа заявника та усіх повнолітніх членів сім'ї;
- копія свідоцтва про народження дітей;
- ідентифікаційний код;
- декларація про доходи родини пільговика;
- довідка про доходи заявника та членів родини (окрім довідок про розмір пенсії та соцдопомоги) за пів року, що передує місяцю звернення;
- довідка про наявність у житлі пічного опалення чи кухонного вогнища на твердому паливі (для твердого палива/скрапленого газу);
- довідка про банківські реквізити рахунку.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у 2024 році дехто з українських громадян можуть зовсім не оплачувати житлово-комунальні послуги, а також тверде чи рідке паливо. Надають таку знижку деяким категоріям людей похилого віку.
Також законом передбачене право на знижку у 25% на оплату комунальних послуг. Йдеться про категорію громадян зі статусом "діти війни".
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