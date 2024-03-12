Цены на зерновые в Украине на 12 марта 2024 года

Уборка урожая. Фото: CJ/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Экспорт украинского ячменя сейчас сталкивается с серьезными трудностями из-за войны с Россией и протестных действий европейских фермеров. До российского вторжения Украина была одним из мировых лидеров по поставке зерновых культур. Однако вторжение России и регулярные обстрелы украинских портов на Черном море нанесли существенный ущерб экспортерам украинского зерна . Параллельно перевозчики зерна сталкиваются с блокированием наземных маршрутов на западных границах Украины европейскими фермерами, которые боятся конкуренции со стороны украинской сельскохозяйственной продукции. Сочетание этих факторов создало серьезные препятствия для бесперебойного экспорта ячменя и другого зерна из Украины. С начала текущего 2023/24 маркетингового года страна экспортировала 30,9 млн тонн зерновых и бобовых культур. Цифры этого сезона демонстрируют снижение по сравнению с показателями в прошлом году — на аналогичную дату прошлого года совокупный объем экспорта зерновых и зернобобовых из Украины составил 33,4 миллиона тонн.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 12 марта 2024 года.

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По состоянию на 12 марта средняя цена на ячмень в Украине составляет 4 623 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 12 марта 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на ячмень за последние дни упала на 2,3%. Так, в понедельник, 4 марта, средняя стоимость тонны ячменя равнялась 4 734 грн. В пятницу, 8 марта, цена на эту зерновую культуру выросла до недельного максимума — до 4 790 грн. Стоимость ячменя оставалась на этом уровне до воскресенья, 10 марта. В этот день его стоимость существенно упала – до 4682 грн. На следующий день цена одной тонны ячменя опустилась до своего недельного минимума в 4623 грн. Такая стоимость этой зерновой культуры придерживается и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине

Цены на ячмень подвержены влиянию множества факторов, среди которых общее мировое предложение данной культуры, сезонные колебания урожайности, особенности логистики и транспортировки в разные регионы, а также спрос на ячмень. Кроме того, установленные критерии качества, стандартизация, таможенное регулирование и процедуры сертификации продукции также оказывают существенное влияние на спрос и ценообразование на рынке ячменя.

Проблемы с поставкой ячменя могут возникать из-за несогласованности в транспортных процессах, что ведет к задержкам в экспорте зерновых грузов и росту цен. Российское вторжение в Украину стало серьезным фактором, повлиявшим на ценообразование на зерновом рынке. Несмотря на военную агрессию России, Украина сохраняет статус одного из ведущих мировых производителей и экспортеров зерновых культур, включая ячмень.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на кукурузу и ячмень. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и сои.

Кроме того, мы писали, что работа портов Большой Одессы не прекращается, несмотря на вражеские удары. В настоящее время на загрузке находятся десятки судов, обеспечивая экспорт агропродукции и металлургии во многие страны мира.